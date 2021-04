Elisa in lutto: "Impossibile accettare che questo Covid vi abbia portati via"

“È ancora quasi impossibile accettare che questo covid vi abbia portati via e ho mille ricordi che sfrecciano nella mente“. Con queste parole esordisce il post tributo che Elisa ha scritto in memoria degli zii, vittime del Covid-19, che da oltre un anno sta uccidendo milioni di persone in tutto il mondo.

La cantante 43enne, all’anagrafe Elisa Toffoli, ha voluto onorare gli zii scomparsi postandone alcune foto, a cominciare da quella di una donna bionda e sorridente che sprona una piccola Elisa, vestita di rosso e con lo sguardo basso di chi ancora si vergogna di esibirsi in pubblico. “Zio Franco e zia Dani, mi avete messa su un palco che non avevo ancora quattro anni“, scrive Elisa.

“Zia, insieme alla mamma e a Felice mi hai aperto una finestra sul palcoscenico, sull’arte, sull’immaginazione, sull’arte della trasformazione“, ricorda la cantante friulana, che riconosce agli zii scomparsi una grande influenza sull’inizio del suo percorso artistico e sulla scelta di avviare la carriera di cantante. “È lì che ho iniziato a decidere che avrei deciso, che avrei ascoltato quello che avevo dentro. Lì ho imparato che era possibile farlo“.

Elisa ricorda lo spirito indomito ed artistico degli zii, che non si sono mai rassegnati ad una vita da piccola provincia, ma hanno continuato la ricerca della libertà e dell’arte. “Sempre tornerò ai vostri occhi concentrati, ai vostri volti sognanti, sempre mi ispireranno. Ma la cosa più preziosa e immortale è il vostro spirito“.

Un esempio di vita e di espressione così forte che, assicura la cantante, supera la morte e rimarrà con lei anche dopo la scomparsa degli zii. “Esprimersi. Cantare. Ballare. Essere. Vivere. Piangere. Ridere. Questo si tramanda e questo rimane. Per sempre. Continuerò per me stessa, e anche per voi. Come prima e di più“.