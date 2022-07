Elisa Esposito, la prof di corsivo, lascia il lavoro: "Voglio concentrarmi sui miei video e sulle serate in discoteca"

Ascolta questo articolo

L’incredibile successo, ottenuto in maniera del tutto inaspettata, di Elisa Esposito le ha cambiato totalmente la vita privata e professionale. La prof di corsivo, così conosciuta per alcuni video tutorial pubblicati su TikTok, hanno spopolato nel giro di pochi giorni.

Proprio sull’onda di questo successo ha creato un account sul sito OnlyFans, sito web che offre un servizio di intrattenimento tramite abbonamento e molto popolare nel settore dell’intrattenimento per adulti. Tra l’altro negli ultimi giorni si è parlato anche di un suo possibile ingresso nel cast della settima edizione del “Grande Fratello Vip“, ma l’influencer ha rivelato di aver rifiutato questa proposta poiché è poco interessata a questo tipo di programma.

Il futuro di Elisa Esposito dopo il successo social

Prima dell’incredibile successo ottenuto su TikTok, Elisa si era iscritta ad alcuni corsi per diventare una make up artist, una volta preso il diploma da estetista, per poi indirizzare il suo percorso professionale ad un centro estetico. Ormai però questi sogni sembrano essere soltanto un lontano ricordo, dal momento che la ragazza ha affermato di aver cambiato i suoi obbiettivi di vita.

Intervistata dal settimanale “Di Più”, diretto da Osvaldo Orlandini, ammette di volersi concentrare più nel suo nuovo percorso da creatrice di contenuti lasciando il vecchio lavoro: “Ho lasciato da parte questo progetto. Voglio concentrarmi sui miei video. Poi ho in programma molte ospitate nei locali e nelle discoteche. Ne ho già fatte un paio e sono incredibili: vedere tutte quelle persone che mi aspettavano, che volevano farsi la foto con me, mi ha messo un po’ d’ansia ma mi è piaciuto tanto”.

Parla poi dei suoi video in corsivo: “Molti non hanno capito che il corsivo è qualcosa di ironico: non è che io parlo davvero così. E quindi mi hanno tempestato di insulti e perfino di minacce. Mi ha colpito, ma sto imparando a farmi scivolare tutto addosso”.