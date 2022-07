Elisa Esposito, ecco quanto guadagna la professoressa di corsivo

Ascolta questo articolo

Se siete alla ricerrca del vero tormentone dell’estate 2022, posso dirvi che ce lo abbiamo già: parlare in corsivo, attraverso delle ‘lezioni’ in cui una professoressa molto nota tra i giovanissimi insegna ad allungare le vocali.

E pensare che la prima clip l’ha lanciata solo a giugno, eppure, in men che non si dica, la tendenza social più gettonata del momento è proprio quella creata dalla prof Elisa Esposito. Ma di chi parliamo?

Quanto guadagna la prof di corsivo

Elisa Esposito è una nota infuencer che spopola su Tik Tok, facendo il pienone di followers anche su Instagram e Onlyfans, con le sue lezioni di corsivo. Quello che la prof propone è un modo di esprimersi particolare, dove viene allungato il finale di una parola o frase, tenendo le vocali chiuse e un po’ trascinate così da produrre una sorta di effetto-cantilena Ma cosa sappiamo di Elisa, chiamata anche “la Eli Facebook”? Milanese, classe 2003. è un’estetista che, a partire dall’ottobre del 2021, dopo aver aperto il suo profilo su Tik Tok, ha spopolato sul social network cinese grazie al suo parlare in corsivo, tanto da essersi conquistata il soprannome di prof del corsivo

Diplomata in estetica, dato il successo e la notorietà, ha iniziato a lavorare con un’agenzia di influencer marketing basata su Milano, dichiarando di voler entrare a far parte del mondo dello spettacolo, magari partecipando a programmi televisi come Temptation Island, che lei adora. L’influencer, oltre ad imitare i giovani milanesi nel loro modo di parlare, cerca di metterci la professionalità di una vera docente, indossando sempre un paio di occhiali proprio come se fosse una professoressa severa pronta a bacchettare i suoi alunni, e portando sempre un registro al seguito .

Qualche giorno fa la bella Elisa, durante la trasmissione RDS Next, una web radio dedicata ai più giovani, ha letto in corsivo in passo della celebre Divina Commedia di Dante Alighieri. Lei è andata spedita. Peccato, però, davvero peccato, che nel momento in cui lo speaker le ha chiesto chi fosse l’autore di quel capolavoro, lei è rimasta in silenzio e i tentativi del suo interlocutore di suggerirle la risposta non sono valsi a nulla. Una gaffe terribile che il popolo del web, attento osservatore, non le ha perdonato. Ma sapete quanto guadagna la prof di corsivo che così tanto sta spopolando su Tik Tok? Beh, questo potrà dircelo solo il tempo che ci farà capire se questo trend andrà avanti o meno. Al momento le cifre non sono rese note ma, di sicuro, siamo lontani anni luce da quelle della Ferragni!