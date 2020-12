Elisa De Panicis, festa di compleanno al ristorante aggirando i divieti Covid

Modella e influencer conosciuta più per i suoi flirt (tra cui spicca quello con Cristiano Ronaldo) che per i suoi meriti professionali, Elisa De Panicis è stata anche una delle concorrenti più controverse della scorsa edizione del “Grande Fratello Vip“. Durata pochissimo – è stata una delle prime eliminate – questa esperienza televisiva ha fruttato alla 28enne diverse migliaia di followers in più.

E proprio dai followers è partita la denuncia: a dispetto dei divieti attualmente in vigore – il coprifuoco alle 22, l’impossibilità di riunirsi con gruppi di amici e, non da ultimo, di pranzare/cenare tutti insieme (i ristoranti nelle zone arancioni e rosse sono chiusi ed è previsto solo l’asporto) – Elisa De Panicis l’altro giorno ha festeggiato il suo compleanno con una cena al ristorante.

Elisa De Panicis nella bufera

E ovviamente non era sola, perché con lei c’era un gruppetto formato da una decina di amiche e amici. Il party (perché, come si nota ancora meglio dagli scatti pubblicati su Instagram, si trattava di una vera e propria festa) si è svolto a Milano, con la Lombardia ancora in zona rossa. Com’è stato possibile? Sono state forse violate le leggi in vigore? Ebbene no: a sorpresa, la De Panicis ha sfruttato un escamotage perfettamente legale, per quanto biasimabile dal punto di vista morale.

L’ex gieffina e i suoi amici, infatti, hanno preso una stanza per la notte al The Roof Milano, noto hotel del capoluogo lombardo. Hanno cenato nel ristorante dell’albergo e lo hanno fatto a norma di legge, visto che gli unici a poter restare aperti h 24 sono i ristoranti degli hotel, di cui possono usufruire solo gli ospiti. E a quanto pare – come dichiarato tra l’altro dal direttore della struttura – sia la De Panicis che i suoi amici quella notte pernottavano nell’hotel.

“La scorsa settimana altre influencer come Chiara Biasi e Gilda Ambrosio hanno fatto la stessa identica cosa al Bulgari Hotel” si è giustificata l’influencer. “Io ero in Spagna, ho visto le loro stories, e ho pensato che in Italia fosse tutto ok”. Per quanto riguarda invece l’assembramento, il direttore ha dichiarato che il gruppo era seduto in tavoli diversi, tutti sistemati a norma di legge.