Eliana Michelazzo smentisce: "Non sono in ospedale da Pamela Perricciolo"

La vicenda di Pamela Prati, insieme al “duo” formato da Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo, si trova al centro del gossip italiano. Ormai la showgirl, come riportano le anticipazioni di “Verissimo“, ha confermato della non eisstenza del suo fidanzato “fantasma” Marco Caltagirone, rivelando di essere plagiata proprio dalle due donne. Tuttavia, le tre protagoniste della vicenda continuano a far parlare di loro.

In uno degli ultimi articoli di “Fanpage” si poteva leggere che Pamela Perricciolo sarebbe ricoverata al Policlinico Gemelli di Roma per un abuso di farmaci. La ragazza è stata ricoverata tra il 22 e il 23 maggio, al suo capezzale sarebbe accorsa Eliana Michelazzo, confermando quindi l’indiscrezione di “Dagospia” su una loro possibile love story.

La smentita di Eliana Michelazzo

La notizia di “Fanpage”, riportata poi da altri siti, è stata successivamente smentita da Eliana Michelazzo. L’ex presidente della “Aicos management“, un’azienda che ha come obiettivo quello di curare l’immagine di vari fashion blogger e vip come Pamela Prati, decide di dire la sua su “Instagram“.

Nella storia di Instagram si può ascoltare: “Non avevo voglia di fare una storia oggi sinceramente perché sono molto stanca. Però io mi trovo a Milano, non sono in ospedale da Pamela Perricciolo”.

Successivamente rettifica le prime parole ed aggiunge: “Se uno fa denuncia non va da nessuna parte e se ne sta per il conto suo“. Infatti, come abbiamo scoperto nell’ultima puntata di “Live – Non è la D’Urso“, l’ex corteggiatrice di “Uomini e Donne” ha deciso di denunciare Pamela Perricciolo.

Secondo Eliana, e probabilmente questa sua idea viene confermata dai due numeri forniti da Barbara D’Urso, dietro al profilo falso di Simone Coppi ci sarebbe proprio Pamela Perricciolo. La giovane, come ha rivelato nella trasmissione, ammette di aver avuto un amore virtuale con quest’uomo per dieci anni, senza averlo mai visto né sentito.