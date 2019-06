Eliana Michelazzo smaschera Pamela Perricciolo: svelato il significato del nome "Donna Pamela"

Gli italiani che hanno seguito per filo e per segno tutti i minuziosi risvolti del caso Pamela Prati, hanno sviluppato un certo interesse e una certa curiosità in merito alle fantomatiche protagoniste della vicenda, ossia le due manager di Pamela Prati: Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo. Senza ombra di dubbio, “Donna Pamela” è una delle protagoniste più ambigue ed enigmatiche implicate nel suddetto scandalo mediatico.

Pamela Perricciolo, nota a tutti con il nomignolo “Donna Pamela“, è subito apparsa al pubblico come un personaggio complesso e stratificato, davvero unico nel suo genere. Per di più, il suo strano soprannome ha incuriosito particolarmente gli italiani, che hanno seguito la vicenda mediatica imperniata attorno all’ex showgirl sarda.

Nella giornata di sabato 22 giugno, il significato segreto sull’origine dell’appellativo “Donna Pamela” è stato divulgato sul profilo Instagram di Eliana Michelazzo. Quest’ultima ha parlato delle motivazioni che avrebbero spinto la Perricciolo a farsi chiamare con tale inconsueto epiteto: “Si è fatta chiamare Donna Pamela anni fa quando c’era ‘Il peccato e la vergogna’ e c’era Donna Rosaria. Ha visto questa fiction, è andata su Facebook e ha cambiato il nome. E ha messo Donna Pamela. Donna Pamela è un nome molto mafioncello, quindi lei ha tolto Perricciolo appositamente”.

Si è espressa in modo critico Eliana Michelazzo, mettendo in luce tutti gli aspetti negativi del popolare nomignolo di Pamela Perricciolo. Nel suo intervento, l’ex presidentessa della Aicos Management Group ha espressamente insinuato che il soprannome “Donna Pamela” ha delle possibili radici mafiose.

Una casualità? Questo non ci è dato sapere. Pamela Perricciolo, in ogni caso, si è sempre contraddistinta per la sua estrema riservatezza e mancanza di trasparenza. Enigmatica sin dagli esordi dello scandalo mediatico Prati-Caltagirone, la Perricciolo ha preferito trincerarsi dietro al suo ambiguo personaggio, impedendo al pubblico italiano di conoscere la sua storia e il suo background.