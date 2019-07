Eliana Michelazzo rivela che uscirà presto un libro sulla sua storia d’amore con Simone Coppi

Il Pratigate continua a tenere banco e a catalizzare l’attenzione di questa calda e torrida estate italiana, grazie anche alle recenti dichiarazioni dell’ex manager di Pamela Prati, Eliana Michelazzo, rilasciate durante una sua recente partecipazione ad un evento nel Lazio, lasciando tutti molto sorpresi.

In tanti avevano chiesto che il caso dell’anno, cioè quello delle finte nozze dell’ex soubrette del Bagaglino con il fantomatico Mark Caltagirone, divenisse un film o un libro; desiderio che rischia di diventare molto presto una realtà, almeno questo è quello che la manager dell’Aicos Management ha riferito durante la sua partecipazione a Miss Sorriso Lazio 2019, dove ha rivelato che entrambi i progetti sono in cantiere.

Il caso Pratigate diventerà presto un libro ed un film

Nonostante le tante trasmissioni televisive, che per mesi si sono occupate del caso Pratigate, siano ormai in pausa estiva, l’ex di “Uomini e Donne”, Eliana Michelazzo, non sembra cedere all’oblio, piuttosto appare intenzionata più che mai a sfruttare la notorietà del momento, rimanendo così quanto più a lungo possibile sulla cresta dell’onda.

La Michelazzo si è presentata più in forma che mai a Miss Sorriso Lazio, dove ha replicato alle ormai scontate domande sul caso Pratigate, così come sul suo fantomatico marito Simone Coppi; una vicenda che ha del surreale e che molto presto diventerà un libro, ma anche un film, in tal senso le parole della manager: “Sì, è in progetto. Il libro lo stiamo scrivendo, invece il film è in progetto“.

La trama, neanche a dirlo, prenderà spunto dalla storia d’amore più chiaccherata del momento, tra colpi di scena e molti personaggi, riproponendo quindi i personaggi chiave di questa assurda vicenda, come Pamela Prati, Mark Caltagirone, Pamela Perricciolo, Eliana, Simone Coppi, Danny Coppi, Sebastian, Rebecca, Silvia Sbrigoli, il Monsignore, Marco Calta e tanti altri.