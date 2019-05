Eliana Michelazzo risponde alle indiscrezioni su di lei: "Ho la coscienza a posto!"

Eliana Michelazzo durante la puntata di Live – Non è la D’Urso in onda mercoledì 22 maggio ha sicuramente dato un punto di svolta nella vicenda Prati – Caltagirone. Rivelazioni molto forti quelle rilasciate dall’ex corteggiatrice di Uomini e Donne a Carmelita in cui la stessa Eliana ha confessato non solo una montatura basata su false identità e persone inesistenti ma soprattutto un matrimonio durato dieci anni con Simone Coppi, mai visto e conosciuto.

Distrutta ed amareggiata, Eliana ha svelato a Barbara D’Urso di aver denunciato Pamela Perricciolo ovvero colei che, stando alle parole dell’ex corteggiatrice, potrebbe essere dietro a questo teatrino architettato solamente per tenere in pugno personaggi famosi del mondo dello spettacolo. Purtroppo però negli stessi minuti il sito di Dagospia ha fatto emergere una nuova versione della vicenda che ha lasciato sgomenti e senza parole tutti.

Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo potrebbero essere unite in una relazione sentimentale e avrebbero dunque organizzato ma soprattutto gestito insieme i falsi profili utilizzati per imbrogliare i vip in tutti questi anni. Oltretutto la figura di Simone Coppi sarebbe stata inventata solamente per coprire l’amore saffico con Pamela Perricciolo ma anche l’immagine della Michelazzo dopo la sua partecipazione come corteggiatrice a Uomini e Donne.

“Sapete che vi dico? potete dire quello che volete, ma io sono con la coscienza apposto e rispetto il mondo gay! Anzi, se lo fossi non sarebbe stato un problema” ha infatti chiosato la Michelazzo sul suo profilo Instagram. Sembra dunque che la sua ospitata a Live – Non è la D’Urso non abbia di certo riposto ai tanti dubbi su di lei e sulla sua ex socia Pamela Perricciolo.

Quella di Eliana nella puntata di Live – Non è la D’Urso potrebbe essere stata solamente una strategia per uscirne pulita da una situazione che, a tutti gli effetti, starebbe prendendo una brutta piega. Non ci resta dunque che attendere novità in merito per saperne di più su questa storia che sta tenendo banco da alcune settimane.