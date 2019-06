Eliana Michelazzo rimuove il tatuaggio dedicato a Simone Coppi: "Ho pianto tanto"

Ormai abbiamo scoperto quasi tutta la verità sulla vicenda di Pamela Prati e del suo matrimonio con l’imprenditore Marco Caltagirone. Grazie alle indagini svolte sia dal sito Dagospia che dalla trasmissione “Live – Non è la D’Urso“, abbiamo scoperto che in realtà l’imprenditore non è mai esistito.

A pagare le spese per questa truffa è Eliana Michelazzo. L’ex tronista di “Uomini e Donne“, oltre ad aver scoperto la verità su Marco Caltagirone, ha saputo anche che Simone Coppi, l’uomo con cui sarebbe stata sposata per ben dieci anni, non esiste. Una notizia che ha completamente scioccato l’agente, poiché al presunto marito aveva dedicato anche un tatuaggio.

Dopo aver detto tutta la verità a “Live – Non è la D’Urso”, pare che Eliana Michelazzo voglia voltare completamente pagina e scrivere quindi un nuovo capitolo della sua vita. In questi mesi si è allontanata anche dalla sua migliore amica Pamela Perricciolo, insieme alla quale gestiva sia l’Aicos Management che un ristorante.

Nelle ultime ore, sul proprio profilo Instagram, la Michelazzo conferma di aver cancellato anche il tatuaggio dedicato a Simone Coppi e dalle sue parole pare che abbia sofferto molto prendendo questa decisione: “Finalmente qualche giorno fa ho fatto cancellare il nome che ho amato più di me stessa. Ho pianto tanto ma era un altro addio. I tatuaggi non si fanno tanto per farli, hanno sempre un motivo”. Il tutto viene sostituito con una serie di fiori che indicherebbero la sua rinascita.

La ragazza però, sempre su Instagram, ha rivelato di essersi innamorata del vero Simone Coppi. Le foto mostrate da questo profilo fake ritraevano il volto di Stephan Weiler, conosciuto per essere stato nominato come Mister Svizzera nel 2008. Purtroppo per l’ex corteggiatrice di “Uomini e Donne” il modello ha già una fidanzata in patria.