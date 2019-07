Eliana Michelazzo recupera il rapporto con il fratello e svela il suo sogno

Eliana Michelazzo, ex manger di Pamela Prati e protagonista del Pratigate, dopo essere stata vittima di furto ad Ibiza è tornata a far discutere in seguito ad alcune dichiarazioni rilasciate nel corso di una recente intervista al settimanale di gossip “Nuovo”, dove è tornata a parlare del suo finto marito, Simone Coppi, e del riavvicinamento alla sua famiglia di origine.

Come è stato svelato nei mesi scorsi dalla Michelazzo, la manager non solo ha dichiarato per anni di essere sposata ad un fatomatico Simone Coppi, ma anche svelato di non averlo mai incontrato, poiché i loro rapporti erano solo virtuali, passando esclusivamente dai contatti sui social network.

Eliana Michelazzo recupera il rapporto con il fratello Francesco

Eliana, che lo scorso 16 luglio ha compiuto 40 anni, ha raccontato gli ultimi mesi della sua vita al settimanale Nuovo, dove ha ammesso di sentirsi rinata, ritornata indietro nel tempo, quando festeggiava con i fan del dating show “Uomini e Donne”, che l’ha vista protagonista nel 2009. Il suo desiderio oggi è quello di innamorarsi di una persona in carne ed ossa, che ricambi realmente il suo sentimento.

Le rivelazioni scaturite in seguito al Pratigate hanno prosciugato nel fisico la Michelazzo, che dice di aver perso dieci chili ed ancora tanta paura di poter finire nelle braccia della persona sbagliata. Lei ironicamente si definisce “una vergine di ritorno“, commentando ironicamente il fatto che non dà neanche un bacio ad un uomo da dieci anni.

Eliana oggi sogna di trovare un uomo romantico, che abbia il desiderio di costriure una famiglia. La manager non sembra gradire i tradimenti, infatti dichiara di essere stata sempre fedele al suo inesistente Simone Coppi. Se da un lato il mondo evanescente in cui ha vissuto Eliana fino a quelche mese fa, si è ormai dissolto, oggi la Michelazzo ha ritrovato il mondo degli affetti familiari, ricucendo il rapporto anche con il fratello Francesco.

Un legame, il loro, che si era rovinato anche a causa di Simone Coppi; Francesco aveva più volte messo in guardia la sorella, ma lei non ha voluto saperne e ha difeso a spada tratta il suo amore e dietro suggerimento – a detta della Michelazzo – di Pamela Perricciolo e della famiglia Coppi, prese la decisione di allontanare il fratello.