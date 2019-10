Eliana Michelazzo rabbiosa con Giletti: "Mi ha fatta seguire. La Prati? Sapeva tutto"

Massimo Giletti ha ospitato di nuovo Pamela Prati nel suo talk show della domenica “Non è l’Arena“, su La7. La Prati anche in questa occasione, come già successo durante la prima ospitata lo scorso settembre, ha continuato ad accusare la Michelazzo e la Perricciolo di averla raggirata e truffata sentimentalmente.

Questa volta, però, Giletti ha mandato in onda un video dove si vede la Michelazzo parlare su un treno con quello che pensava essere un fan che l’aveva casualmente riconosciuta, senza accorgersi che invece si trattava di un giornalista de La7 che la stava riprendendo con telecamere nascoste.

Caso Pratigate, Eliana Michelazzo si sfoga contro Giletti e la Prati

L’ex agente di Pamela Prati ha rilasciato alcune dichiarazioni ad AdnKronos in merito alla situazione, molto risentita per l’accaduto: “Trovo assurdo che Giletti, che si vanta sempre di essere in una testata giornalistica, mi abbia mandato un cronista con la telecamera nascosta facendomi seguire per tutto il viaggio da Bari a Roma, senza dirmi nulla”, sbotta così la MIchelazzo e continua dichiarando di voler scoprire il nome e cognome di questa persona perché intende agire per vie legali.

Eliana non si capacita di come abbia potuto, questo giornalista, fingersi un suo fan arrivando anche a seguirla, scendendo con lei dal treno e offrendole il pranzo: “Si è pure alzato, è sceso con me e mi ha offerto da mangiare al bar e io ho pensato: ‘ma guarda che gentile questo’, e invece no! Mi stava facendo le riprese con la telecamera!”. La Michelazzo precisa che gli ha ripetuto le stesse identiche cose che ha sempre dichiarato, in poche parole la verità, almeno la sua.

Ma non è tutto, Eliana poi viene contattata telefonicamente da un’altra persona che le offre un’ospitata in un suo fantomatico locale a Gallipoli per presenziare alla chiusura estiva: “Ma Io per andare avanti secondo loro che dovrei fare? Mi fa ridere che mi vengono a fare la morale sulle mie ospitate. (…) Io avevo una agenzia che guadagnava 300mila euro l’anno, sono andate via tutte le mie ragazze e ovviamente quando mi chiamano per lavorare io faccio le serate e le ospitate!”.

Poi rivela di aver inviato un sms a Giletti per avere la possibilità di replica: “Ha letto e neanche mi ha risposto. Ieri sera ho anche appreso di essere stata denunciata, e per cosa? Per circonvenzione di incapace forse” precisa ironicamente. Poi passa ad un affondo verso la Prati: “Sono andata sempre a parlare a nome di Pamela Prati che sapeva tutto”.