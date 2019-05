Eliana Michelazzo parla su Instagram: "Pamela Perricciolo è stata una vergogna assoluta"

Nella puntata del 29 maggio di “Live – Non è la D’Urso“, il talk show in prima serata di Canale 5, Eliana Michelazzo ha rilasciato un’altra intervista. L’ex corteggiatrice di “Uomini e Donne” sta facendo parlare di sé a causa del matrimonio, mai realizzato, tra Pamela Prati e Marco Caltagirone.

In questa intervista Eliana Michelazzo, oltre ad aver parlato di Pamela Prati e Pamela Perricciolo, scoprendo anche la vera identità di Simone Coppi, ha avuto uno scontro molto pesante con Guendalina Tavassi. Tra le due ragazze sono volate delle parole molto dure, e in particolar modo Eliana più volte ha usato dei termini pesanti nei suoi confronti.

Le parole di Eliana Michelazzo dopo la sua intervista da Barbara D’Urso

Nelle “Instagram Stories“, Eliana ammette di aver usato parole troppo forti durante l’ultima diretta di “Live – Non è la D’Urso” e proprio per questo motivo chiede scusa al pubblico da casa. Ovviamente si riferisce, in questa circostanza, al duro scontro avvenuto con Guendalina Tavassi.

Successivamente, ha voluto lanciare un attacco nei confronti di Pamela Perricciolo: “Volevo dire che meglio solo che male accompagnate. Perché ho capito adesso che io ero circondata da sola gente che non ha mai creduto in me e che mi ha solamente presa in giro. Specialmente la mia ex sorella è stata proprio pessima, una vergogna assoluta”.

In queste ore ha poi postato un suo nuovo scatto sul proprio profilo Instagram con scritto in didascalia: “Voglia di vivere.. senza rimpianti.. voglia di sorridere.. libera della mia vita.. libera da chi mi ha fatto solo del male .. illusa per qualcosa di bello.. sperando di poter sognare di nuovo”. Eliana sembra voglia voltare pagina dopo le ultime vicende su Marco Caltagirone e Simone Coppi, “liberandosi” da tutte le persone che l’hanno ferita in passato, proprio come fatto da Pamela Perricciolo in questi dieci anni.