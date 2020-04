Eliana Michelazzo parla di U&D e dichiara di voler partecipare al GF Vip

Eliana Michelazzo è riuscita ad esordire sul piccolo schermo grazie a “Uomini e Donne”, il dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Ma è riuscita a conquistarsi le prime pagine dei settimanali rosa negli ultimi anni, a causa della vicenda capitata a Pamela Prati e del suo fantomatico compagno Mark Caltagirone.

Ormai, dopo averci scritto anche una canzone sopra, e annunciando in varie interviste un libro ed un film che non è mai uscito nelle sale o nelle librerie, Eliana sembra aver voltato definitivamente pagina. Intervistata da Lorenzo Amatulli di White Radio ha toccato vari argomenti, tra cui “Uomini e Donne“, della sua vita privata e del suo desiderio di partecipare al “Grande Fratello Vip“.

Le parole di Eliana Michelazzo

Rivela di aver partecipato a U&D grazie ad una sua amica che, quasi per gioco, ha inviato una e-mail alla redazione. È stata impegnata otto mesi con la trasmissione, registrando una doppia puntata quattro volte alla settimana poiché all’epoca non esisteva ancora il trono over.

Parlando del suo futuro, non nasconde il suo desiderio di voler partecipare al “Grande Fratello Vip“, poiché si tratta di uno dei pochi reality show che le riuscirebbe a far uscire fuori per quella che è realmente: “Non ho avuto una famiglia molto unita, ho dei fratelli adottati insomma una situazione un po’ delicata e potrei riscattarmi, potrei ritrovare fratelli che hanno adottato ma non ho mai conosciuto […]. Potreste vedere tante lacrime però lacrime di gioia, sicuramente”.

Va ricordato che Eliana Michelazzo aveva provato ad entrare nella Casa del “Grande Fratello Nip” durante la conduzione di Barbara D’Urso. In quel caso, secondo i rumors dell’epoca, è stata rifiutata poiché si stava parlando ancora molto della situazione tra lei, Pamela Perricciolo e la Prati.