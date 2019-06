Eliana Michelazzo parla di Stephan Weiler: "Mi piace, ma purtroppo è fidanzato"

Eliana Michelazzo, negli ultimi mesi, ha fatto parlare di sé per il matrimonio mai celebrato tra Pamela Prati e Marco Caltagirone. In seguito a numerose indagini fatte dal sito diretto da Roberto D’Agostino, l’ex corteggiatrice di “Uomini e Donne” ha voluto rivelare, durante una intervista concessa a “Live – Non è la D’Urso“, l’inesistenza dell’imprenditore.

Oltre alla vicenda di Marco Caltagirone, Eliana ha parlato anche del suo matrimonio con Simone Coppi. Dopo varie indagini, Barbara D’Urso scopre che l’immagine mostrata ad Eliana di Simone era quella di Stephan Weiler, ovvero mister Svizzera nel 2008.

Eliana Michelazzo cotta di Stephan Weiler

Nell’ultima live fatta da Eliana Michelazzo sul suo profilo Instagram, l’ex volto di “Uomini e Donne” ha rivelato di essere attratta fisicamente dall’ex mister Svizzera: “Niente non c’è trippa per gatti con Stephan Weiler. Inutile che mi chiedete sempre di lui. Per me è bello come il sole. Io mi sono innamorata di lui anche perché è bello, però basta, devo dimenticarmelo, è fidanzato”.

Rivela però che Stephan Weiler ha già una fidanzata, e per questo motivo fa un appello divertente ai suoi fan: “Ragazzi è bellissimo, mi piace, purtroppo è fidanzato. Speriamo che si lasci, ditegli di lasciarsi. No, dai non si dicono queste cose, sono relazioni personali e non devo intromettermi”.

Non è la prima volta che Eliana Michelazzo parla bene di Stephan Weiler. Dietro le quinte di “Live – Non è la D’Urso“, la giovane si è concessa una foto con lui. Nella didascalia su Instagram rivela che il modello ha deciso di non denunciarla, come invece aveva inizialmente deciso per uso improprio della sua immagine.