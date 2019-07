Eliana Michelazzo parla di Stephan Weiler: delusa per non aver ricevuto neanche un abbraccio

Eliana Michelazzo, ex manager della showgirl Pamela Prati e protagonista dello scandalo Pratigate, ha fatto delle inaspettate dichiarazioni sul finto marito Simone Coppi, amato per 10 anni ma solo in modo virtuale; una truffa ai suoi danni scoperta grazie anche all’inchiesta fatta dalla redazione di “Live – Non è la D’Urso” e di altre testate giornalistiche.

Nel corso del talk serale di successo di Barbara D’Urso, la manager ha avuto la possibilità di conoscere Stephan Weiler, il modello svizzero vittima di un furto d’identità – le sue immagini sono state spacciate per quelle di Simone Coppi, finto marito di Eliana Michelazzo – che inizialmente aveva manifestato l’intenzione di sporgere denuncia contro la Michelazzo.

Eliana Michelazzo delusa da Stephan Weiler

Nel corso di varie puntate di “Live – Non è la D’Urso”, Eliana si è scusata con Mister Svizzera, anche se nel corso di una recente intervista al settimanale di gossip “Nuovo”, la manager non ha fatto mistero di aver provato un po’ di delusione a causa del comportamento freddo e distaccato del modello.

Ripensando al momento in cui si sono incontrati per la prima volta, Eliana dichiara: “Stephan Weiler? Mi sono detta: “Chissà se magari gli piaccio, sono solo sei mesi che ha la fidanzata“, quindi ha proseguito dicendo, “Ma lui è tanto bello quanto glaciale, non mi piace come si è comportato“.

Eliana ha ammesso di sapere che Stephan fosse molto arrabbiato per essere stato coinvolto, a sua insaputa, nello scandalo del Pratigate, ma durante il loro incontro, se da un lato non c’era molto tempo per spiegare i fatti, dall’altro Eliana non stava bene, ma tutto questo sembrava non interessare al modello.

“Un abbraccio avrebbe potuto darmelo” dice la Michelazzo, che ha voltato pagina, allontanando una volta per tutte Pamela Perricciolo, alias Donna Pamela, considerata da molti la vera mente di tutta questa assurda quanto raccapricciante vicenda, che da mero fatto di gossip è diventata ben presto oggetto dell’attenzione di Procure ed investigatori.