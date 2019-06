Eliana Michelazzo parla di Pamela Prati: "La imploravo di sposarsi"

Il caso Pamela Prati sembra essere un argomento ancora molto in voga. L’ex primadonna del “Bagaglino”, nel mese di dicembre, ha annunciato le sue imminenti nozze con Marco Caltagirone a “Live – Non è la D’Urso“, dichiarando addirittura di avere adottato due bambini insieme all’imprenditore.

In realtà, grazie anche alle ricerche fatte dal sito Dagospia, diretto da Roberto D’Agostino, abbiamo scoperto della non esistenza di Marco Caltagirone. Il tutto poi viene confermato da Eliana Michelazzo in un’altra intervista a “Live – Non è la D’Urso”. In seguito, arriva anche la conferma da parte di Pamela Prati, durante la sua chiacchierata da Silvia Toffanin nella trasmissione “Verissimo”.

Le parole di Eliana Michelazzo

Intervistata per il settimanale Spy, l’ex corteggiatrice di “Uomini e Donne” inizia parlando della sua ex collega: “Io e Pamela Perricciolo abbiamo vissuto insieme per circa otto anni, eravamo come sorelle. E poi Simone Coppi, quello che credevo essere mio marito, diceva che dovevo avere sempre accanto Pamela”.

Ha voluto parlare anche della vicenda dell’acido, dichiarando di aver chiamato immediatamente la polizia. Successivamente però decise di denunciare Pamela Perricciolo: “Sono stata convocata come persona informata dei fatti perché Pamela aveva detto a una nostra assistente che era stata ferita e io l’avevo fasciata, ma non era vero”.

Come ben sappiamo, durante l’ospitata a “Verissimo“, Eliana Michelazzo ha giurato sul padre sull’esistenza di Marco Caltagirone: “Fino a quando non ho aperto gli occhi per me era tutto reale. I parenti di Simone Coppi che mi scrivono tutti giorni, intervenivano nelle discussioni e mi dicevano di fidarmi solo di Pamela Perricciolo”.

Dichiara che non prova molta paura, poiché ha con sé un mandato firmato da Pamela Prati per organizzare il matrimonio. Infatti, quando l’ex primadonna del “Bagaglino” iniziava a tergiversare sulle proprie nozze, Eliana cercava in tutti i modi di far realizzare questo matrimonio con Marco Caltagirone: “La imploravo di sposarsi perché questa cosa ci avrebbe salvato”.

Parla anche della sua ex agenzia, l’Aicos management, in cui dichiara di aver intestato tutto alla madre perché si tratta di una persona di fiducia. Tuttavia, nel finale di intervista, ha voluto sottolineare che tutte le ragazze iscritte saranno pagate nei tempi previsti dal contratto, ricordando a loro di averle sempre aiutate nel momento del bisogno.