Eliana Michelazzo mostra il tuo tatuaggio per Simone Coppi: "È indelebile come la ferita al cuore"

Eliana Michelazzo sarà una delle protagoniste della puntata del 22 maggio di “Live – Non è la D’Urso“, il talk show di prima serata in onda su Canale 5. L’ex corteggiatrice di “Uomini e Donne“, negli ultimi mesi, ha fatto parlare molto a causa del matrimonio “fantasma” tra Pamela Prati e Marco Caltagirone.

Per molti dietro a queste nozze c’è proprio Eliana Michelazzo. La donna infatti, grazie alla “Aicos management”, assistenza tante influencer e personaggi del mondo dello spettacolo, compresa Pamela Prati. Come se non bastasse, anche lei è stata protagonista di un matrimonio con un personaggio mai esistito, come Simone Coppi.

Eliana Michelazzo parla di Simone Coppi

Le condizioni della donna, in queste ore, ha fatto preoccupare molte persone. Selvaggia Roma, infatti, con delle storie su Instagram ha rivelato che Eliana avrebbe avuto un malore in una di queste notti, a causa del forte stress per questa storia. Tuttavia, la sua intervista a “Live – Non è la D’Urso” non sembra essere in discussione, poiché è determinata a far conoscere la verità al pubblico.

Nel corso di queste ore, Eliana Michelazzo ha voluto mostrare ai suoi fan il tatuaggio fatto per Simone Coppi scrivendo: “I tatuaggi sono indelebili come la ferita nel cuore che rimane. Avevo 29 anni. Ma non posso più tornare indietro”. L’ex corteggiatrice, come in alcuni video che stanno girando sul web, aveva annunciato il suo patrimonio con Simone Coppi dieci anni fa. Tuttavia, proprio come Marco Caltagirone, l’uomo non voleva apparire in pubblico poiché ci teneva molto alla sua vita privata.

Per il momento non c’è nessuna ufficialità, ma sembra che abbia deciso di abbandonare la sua agenzia. Infatti, in una storia su Instagram, dichiara: “Volevo dire a tutti che la mia vita privata non c’entra con il lavoro! La mia agenzia prosegue nelle mani giuste”.