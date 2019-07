Eliana Michelazzo in giuria a Miss Italia: Patrizia Mirigliani prende le distanze

Eliana Michelazzo è stata nuovamente al centro delle critiche e delle polemiche dopo aver postato sul suo profilo Instagram uno scatto nel quale appariva ad un evento con indosso un bellissimo abito luccicante. “Stasera in giuria per la prima finale di Miss Sorriso Lazio 2019”, ha infatti scritto l’ex agente di Pamela Prati, lasciando tutti basiti e senza parole.

Inutile dire, infatti, che tali novità hanno mandato su tutte le furie alcuni followers della donna, considerando anche il fatto che Miss Sorriso Lazio è comunque una delle fasce del concorso di Patrizia Mirigliani e consente quindi l’accesso alla fase finale. A tal proposito Francesco Canino, ovvero uno dei giornalisti di Panorama, ha voluto esprimere la sua opinione a riguardo con un lungo post su Twitter.

“Certo che Miss Italia sta messa davvero malino se chiama Eliana Michelazzo (da complice del Prati Gate a vittima poi influencer a tempo pieno in dieci secondi netti) nella giuria di un concorso locale”, scrive infatti Canino. Subito dopo anche Domenico Marocchi ha voluto dire la sua, sottolienando come la presenza della Michelazzo in giuria a Miss Italia stonasse e non poco.

“Cara Miss Italia, potete scrivere quello che volete, ma dovreste spiegare come mai una presunta truffatrice acceda al backstage di una vostra selezione. La magia del concorso, la pulizia, i sogni si infrangono davanti a personaggi del genere noti per motivi ignobili”, ha continuato Marocchi serafico. Anche la replica da parte degli organizzatori del concorso non si è di certo fatta attendere ed è stato ben specificato che la Michelazzo non è mai stata invitata a Miss Sorriso e di conseguenza non faceva sicuramente parte della giuria.

“La signora in questione non è prevista nella serata di Miss Italia Lazio ma presente in un’altra manifestazione”, ha infatti sottolineato Patrizia Mirigliani, alquanto furiosa per quanto successo. In queste ore la Eliana Michelazzo non ha replicato alle critiche, ma non è detto che non lo faccia nei prossimi giorni.