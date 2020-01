Eliana Michelazzo e Selvaggia Roma: rissa in discoteca

Lo scontro tra Selvaggia Roma ed Eliana Michelazzo continua ormai da diverse settimane per mezzo dei loro profili Instagram personali. Le due ragazze fino a poco tempo fa erano molto amiche, tanto che più volte Selvaggia ha difeso Eliana nel corso del molto dibattuto “Prati Gate” dello scorso anno.

A sconvolgere gli equilibri tra le due giovani è stata la scoperta del tradimento da parte dell’ex fidanzato di Eliana, Daniele Bartolomeo, proprio con l’affezionata amica Selvaggia. Tradimento avvenuto secondo l’ex agente quando la coppia era ancora felicemente fidanzata.

L’ex fidanzata di Francesco Chiofalo ha però smentito prontamente quanto affermato dall’amica, rivelando come Eliana e Daniele in realtà non fossero mai stati insieme. Le due ragazze in questi ultimi giorni si sono lasciate andare a diversi scontri ed accuse reciproche per mezzo dei rispettivi profili social, scontri sfociati in una vera e propria aggressione fisica e verbale avvenuta nelle scorse ore, quando le ragazze si sono trovate faccia a faccia all’interno della medesima discoteca.

Secondo Selvaggia, Eliana ha alzato le mani contro di lei di fronte a numerosi testimoni. Dal canto suo l’ex agente ha prontamente ribattuto alle pesanti accuse sostenendo di non aver dato cazzotti a nessuno e di essere stata pesantemente istigata dall’ex concorrente di “Temptation Island”.

Queste le sue parole in merito: “Mi ha istigata, è salita nel mio privée dove io ero tranquilla, io ero nel mio posto e mi ha detto di nuovo altre cose, quindi è normale che una persona dopo un po’ perde la pazienza ma è stata lei a darmi il primo calcio ed il secondo calcio poi gliel’ho dato io”.