Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo rispondono alle accuse di Pamela Prati

Nella giornata del 17 maggio è andata in onda una nuova puntata di “Domenica In“, il talk show di Rai 1 condotto da Mara Venier. Tra i tanti ospiti in collegamento c’è stata anche la soubrette Pamela Prati, che ha parlato della sua autobiografia intitolata “Come una carezza”.

Ovviamente non sono mancate alcune domande sul caso Mark Caltagirone, conclusosi con la scoperta dell’inesistenza del fantomatico Mark grazie alle indagini svolte dal sito “Dagospia“. La Prati in questa circostanza ha voluto chiedere scusa sia a Mara Venier che al pubblico da casa, rivelando che all’epoca è stata plagiata dal sistema.

La risposta di Eliana Michelazzo

Eliana Michelazzo ha voluto immediatamente rispondere alle accuse di Pamela Prati a “Domenica In: “Plagiata da chi? Da se stessa? Io capisco tutto però a distanza di un anno sentire ancora queste fesserie mi viene da ridere ma la cosa che mi fa rabbia è che devi dirla tutta la verità. Sciacquati la bocca quando parli di me”.

L’ex volto di “Uomini e Donne” non si risparmia neanche su Mara Venier, poiché ricorda alla conduttrice che quando si fa un programma c’è sempre un diritto di replica: “Non si possono fare trasmissioni solo per una persona, tutte e tre siamo state messe in mezzo a questa situazione”.

La risposta di Pamela Perricciolo

Nel giro di pochi minuti è arrivata anche la frecciatina di Pamela Perricciolo: “Comunque quando l’Aicos ti pagava tutto ti mantenevi meglio. Grazie plagiata, perché dopo la tua intervista mi stanno scrivendo tutti come abbiamo fatto a sopportarti. Me lo chiedo anche io”.

La Prati non ha ancora replicato alle risposte delle due ex agenti. Tuttavia, sempre sulle sue storie di Instagram, ringrazia i suoi fan che le stanno dimostrando grande affetto, pubblicando tra le tante cose anche i loro screen.