Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo, l’indiscrezione choc: "Sono lesbiche e stanno insieme"

Le sorprese non finiscono più dietro alla vicenda di Eliana Michelazzo, Pamela Prati e Pamela Perricciolo. Eliana, nella giornata del 22 maggio, ha deciso di rilasciare una intervista a “Live – Non è la D’Urso“, in cui decide di dire tutta la sua verità dietro a Marco Caltagirone e Simone Coppi.

Con alcune ricerche, il sito diretto da Roberto D’Agostino è stato uno dei primi a mettere in dubbio l’esistenza di Marco Caltagirone. I colpi di scena non sono finiti qui, poiché in queste ore su “Dagospia” possiamo leggere un’altra indiscrezione che sa di clamoroso.

Lo scoop di Dagospia

Secondo il sito, Pamela Perricciolo ed Eliana Michelazzo avrebbero avuto una relazione: “Non ce la facciamo più a sentire le boiate di Eliana Michelazzo, il trio ha ormai perso ogni diritto alla privacy: lei e la Perricciolo sono lesbiche, sono state insieme per anni, vivono insieme e insieme hanno gestito i finti profili, usati per ricattare star, starlette e politici. Simone Coppi nacque per coprire la sua sconfitta a ‘Uomini e Donne'”.

Sempre secondo il sito diretto da Roberto D’Agostino, l’ex primadonna del “Bagaglino” si sarebbe sottoposta a questa messinscena creata dal duo Eliana Michelazzo – Pamela Perricciolo per cercare di risollevarsi dai debiti accumulati al Bingo, grazie alle sue interviste e apparizioni sui vari settimanali di gossip.

Una notizia davvero clamorosa, che se fosse confermata metterebbe nei guai Eliana Michelazzo. Al momento in pochi credono alle sue parole a “Live – Non è la D’Urso“, ma alcuni apprezzano il coraggio di esporsi.

Eliana Michelazzo, ex presidente della “Aicos management”, da Barbara D’Urso, ha addirittura ammesso di aver denunciato Pamela Perricciolo per danni morali.