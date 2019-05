Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo, la testimonianza schiacciante di una blogger: "Stavano insieme, lo so per certo"

L’ultimo sensazionale scoop lanciato dal giornalista Roberto D’Agostino parla di una presunta relazione lesbo intrattenuta tra le due collaboratrici di Pamela Prati, ovvero Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo. Le due donne starebbero insieme da svariati anni, sebbene nella puntata di ieri sera di “Live – Non è la D’Urso”, la Michelazzo ha dichiarato una versione diametralmente opposta.

Questa notte, al termine della trasmissione di Barbara D’Urso, è giunta in tempo utile la dichiarazione schiacciante di una testimone oculare. La blogger Ilaria Covello di lareginarossa.com ci sta offrendo un’eloquente testimonianza in merito all’ultima accusa di Dagospia: Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo avrebbero una love story lesbo da svariati anni.

“Eliana e Pamela fidanzate, confermo, lo so per certo. Ho lavorato per più di un anno con un’azienda con la quale loro collaboravano! E le ho conosciute e non hanno nascosto la loro relazione all’epoca! Era novembre” ha esplicitamente dichiarato Ilaria Covello, attraverso il popolare social network Twitter.

La suddetta testimonianza, illuminante e fondamentale, starebbe congiungendo tutti i pezzi del complicato puzzle. Sebbene per giungere ad un epilogo e all’imponente verità ci sia voluto oltre un mese, a sostegno della versione dell’avveduto giornalista Roberto D’Agostino, è arrivata la testimonianza incontrovertibile di una blogger che ha lavorato con le due manager della “Aicos Management Group”.

I sordidi dettagli sul trio composto da Pamela Prati, Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo, stanno venendo a galla. Dinnanzi ad una giuria immaginaria, formata dal pubblico italiano, molti teste stanno affermando la medesima tesi di complotto, organizzata a tavolino.

La testimonianza di Ilaria Covello potrebbe distruggere le speranze di Eliana Michelazzo, che da sempre si difende dall’accusa di truffa e raggiro ai danni di Pamela Prati. Tutti coloro che erano informati sui fatti si stanno presentando, uno dietro l’altro, al banco dei testimoni: pronti a sbugiardare quella che è stata etichettata come una losca combriccola.