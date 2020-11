Eliana Michelazzo e Francesco Chiofalo spiegano perchè hanno denunciato Selvaggia Roma

L’ex agente di Pamela Prati Eliana Michelazzo e l’ex concorrente del docu-reality di Canale 5 “Temptation Island” Francesco Chiofalo sono stati ospiti dell’ultima puntata della trasmissione radiofonica condotta da Giada De Miceli “Non succederà più”, in onda su Radio Radio.

Durante la puntata i due ragazzi hanno avuto modo di parlare della nuova concorrente della quinta edizione del reality show “Grande Fratello Vip” Selvaggia Roma (ex fidanzata di Francesco, con cui ha partecipato a “Temptation Island” ed ex cara amica di Eliana). Selvaggia è infatti entrata a far parte del cast dei concorrenti della casa più spiata d’Italia lo scorso venerdì 13 novembre, facendo già molto parlare e discutere di sè per le dichiarazioni fatte e le dinamiche create con gli altri compagni di avventura.

Eliana ha chiarito il motivo per il quale ha denunciato Selvaggia, rivelando come loro due abbiano avuto modo di lavorare insieme per circa due/tre anni, tanto da iniziare a vivere insieme. In quell’occasione Eliana ha conosciuto realmente l’amica in tutti i suoi lati ed aspetti caratteriali.

Secondo la Michelazzo, quando lei non era in casa, Selvaggia le prendeva le sue cose. Queste le sue parole: “Ha cominciato a prendere le mie cose. Io ho fatto la stima di tutto quello che mi è mancato e c’è la denuncia. Mi ha rubato più di dodicimila euro”. Chiofalo, ex fidanzato dell’attuale concorrente del “Grande Fratello Vip”, si è dimostrato d’accordo con le parole di Eliana, sottolineando come anche lui abbia denunciato Selvaggia.

Anche il fratello dell’ex velino di “Striscia la Notizia” Pierpaolo Pretelli ha voluto sottolineare come Selvaggia sia entrata nella casa dicendo di aver avuto una storia con Pierpaolo, cosa in realtà mai realmente successa, tra i due ci sarebbe stata soltanto una semplice conoscenza.