Eliana Michelazzo dopo Simone Coppi ritrova nuovamente l’amore

Eliana Michelazzo sembra aver voltato finalmente pagina dimenticando per sempre il suo matrimonio con Simone Coppi. La sua è stata una vicenda molto caotica che ha tenuto i telespettatori incollati dinanzi ai televisori grazie al caso Prati-Caltagirone.

Adesso il peggio sembra essere passato, ed Eliana Michelazzo sta passando le sue vacanze in Sardegna. Tuttavia nei giorni scorsi la pagina Instagram “VeryInutilPeople” ha annunciato che l’ex agente avrebbe conosciuto un ragazzo ad Ibiza e si starebbe frequentando con lui. A rispondere a questi gossip ci pensa proprio lei.

La nuova storia d’amore di Eliana Michelazzo

Eliana Michelazzo, tramite i suoi canali social, ha confermato di star vivendo una nuova storia d’amore dopo la vicenda di Simone Coppi. Infatti, come si può vedere sulle sue ultime storie Instagram, si fa inquadrare spesso con un misterioso ragazzo. L’autenticità questa volta non è in dubbio, poiché il ragazzo sembra reale.

Lui è Daniele Bartolomeo e viene seguito da più di 3.000 mila persone in Instagram. Al momento non si conosce altro, poiché sembra totalmente estraneo dal mondo dello spettacolo.

Eliana è bombardata di messaggi dove le chiedono se davvero questo uomo esista davvero oppure sia finto come Simone Coppi. La donna, oltre a riderci sopra, promette di essere pronta nei prossimi giorni a pubblicare una foto lui.

L’ultimo post pubblicato da Eliana Michelazzo sembra poi togliere ogni tipo di dubbio su una possibile relazione. La donna pubblica sul proprio profilo una foto in cui stringe la mano del ragazzo scrivendo: “Non servono parole… basta poco per sentirsi sereni”. Come se non bastasse l’ex agente commenta sempre le foto pubblicate da Daniele sul suo account.