Eliana Michelazzo, dal suo passato spunta una lettera minatoria a Tina Cipollari

Il caso Prati – Caltagirone si sta facendo sempre più intricato ma, a finire sotto i riflettori negli ultimi giorni, è soprattutto Eliana Michelazzo che come ben sappiamo è la manager della showgirl sarda. Dopo aver infatti cercato di difendere in ogni modo la protagonista del “Bagaglino”, Eliana ha altresì confessato che Mark Caltagirone non esite e lei non l’ha mai visto.

La Michelazzo, anche se non tutti lo sanno, è stata una corteggiatrice del dating show di Maria De Filippi Uomini e Donne nel 2009. All’epoca, Eliana, era un’estetista che arrivò nel parterre del programma convinta a corteggiare Federico Mastrostefano, ma purtroppo quest’ultimo alla fine, le preferì Pamela Compagnucci.

Inutile dire che durante il suo percorso di corteggiatrice, Eliana ebbe parecchi scontri con Tina Cipollari la quale confessò durante una puntata di aver ricevuto una lettera minatoria. Nel 2009 infatti, proprio Tina, si infuriò con la Michelazzo affermando altresì di essere stata minacciata rivelando il contenuto della lettera che chiedeva espressamente di non attaccare più la corteggiatrice altrimenti le sarebbero capitate delle cose alquanto spiacevoli.

“Nella lettera s’invitava Tina a non attaccare più Eliana, perché altrimenti le sarebbero successe delle cose brutte. Tina ribadisce che probabilmente si tratta di una persona molto vicina a lei. Inoltre, l’opinionista ha la certezza di Eliana. La corteggiatrice ribadisce la sua estraneità alla cosa” scrisse infatti MondoReality.com nel 2009.

La futura manager della Prati non fece altro che smentire le accuse da parte della Vamp Viterbese dichiarando altresì di essere estranea a tutta la situazione. Eliana uscì dal programma da sola e immediatamente dopo conobbe l’uomo della sua vita, Simone Coppi, di cui oggi nega l’esistenza. L’agente, come ben sappiamo, ha richiesto di entrare nella casa del Grande Fratello 16 ma Mediaset ha smentito il possibile ingresso della Michelazzo nella casa più spiata d’Italia.