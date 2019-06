Eliana Michelazzo attacca Pamela Perricciolo: "Ti sei presa gioco di me"

L’ex corteggiatrice di “Uomini e Donne”, Eliana Michelazzo, ritorna a parlare su Instagram del caso di Pamela Prati e della sua vecchia amica Pamela Perricciolo. Le due, come rivelato dalla giovane, hanno passato gli ultimi dieci anni sempre insieme, gestendo un ristorante e la Aicos management, un’agenzia che si occupava di influencer e vip.

Tuttavia, il matrimonio non celebrato di Pamela Prati con Marco Caltagirone ha fatto saltare i loro piani futuri. Infatti, come un fulmine a ciel sereno, Eliana Michelazzo intervistata da “Live – Non è la D’Urso” decise di confermare la non esistenza dell’imprenditore. Le accuse non finiscono qui, poiché afferma di essere stata truffata anche lei in amore con il fantomatico Simone Coppi.

Le nuove accuse di Eliana Michelazzo

L’ex corteggiatrice di “Uomini e Donne”, un giorno prima dell’intervista di Pamela Perricciolo a “Live – Non è la D’Urso“, ha deciso di rilasciare alcune Instagram stories sul suo profilo.

Nella prima storia possiamo leggere: “Oltre che parli sei pure ladra…. E sai quanto ho pianto per Simone. I regali te li potevi risparmiare.. Ho passato 10 anni natali sola senza la mia famiglia vera. Ah sì, ora dici che i profili li hai aperti all’università! Vergogna, ti sei presa gioco di me! Per fortuna che la legge fa le sue indagini. Fatti un esame di coscienza, tutto risale a te”.

Gli attacchi continuano nel post successivo, in cui rivela altri dettagli: “Ah dimenticavo Hai minacciato tante volte di morire con le gocce! Mettendomi il terrore…dicendo che non uscivi più da casa…pensi che ti avrei scritto ‘muori’? Non pensi che ti avrei aiutata messaggiando tranquilla? La scena del messaggio fa ridere… a breve lo pubblico“.

Nelle ultime settimane, invece, Pamela Perricciolo ha confermato più volte che Eliana Michelazzo aveva la password di tutti questi account fasulli. Proprio per questo, anche l’ex corteggiatrice di “Uomini e Donne”, sempre secondo Donna Pamela, sarebbe stata da sempre a conoscenza dei fatti.