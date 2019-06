Eliana Michelazzo attacca Pamela Perricciolo: "Ti devi vergognare!"

In queste settimane, abbiamo assistito negli studi di “Live – Non è la D’Urso“, alle confessioni di Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo sulle vicende legate a Simone Coppi e Marco Caltagirone. L’ex corteggiatrice di “Uomini e Donne” è stata la prima a svelare i retroscena dietro a questo caso incredibile, smentendo il matrimonio di Pamela Prati e confermando di essere stata truffata anche lei.

Pamela Perricciolo invece, nell’ultima puntata di “Live – Non è la D’Urso”, ha dichiarato di avere alcune colpe per il caso di Pamela Prati, condivise comunque con Eliana Michelazzo e Pamela Prati. Tuttavia, rivela che in un ristorante ha conosciuto un certo uomo di nome Marco Calta che voleva fare affari con lei.

Eliana Michelazzo attacca Pamela Perricciolo su Instagram

Ma ormai il bel rapporto tra le due amiche sembra non esistere più. In passato, insieme hanno gestito la “Aicos Management”, un’agenzia basata su organizzazioni eventi dei vip e la gestione di influencer. Con loro collaborava anche Teresanna Pugliese, ex corteggiatrice di “Uomini e Donne”, conosciuta per la sua breve relazione con Francesco Monte.

In queste ore, Eliana Michelazzo ha voluto attaccare Pamela Perricciolo su Instagram: “Ti devi vergognare ovunque sei. Sei in Francia? Stai scrivendo a tutti che sei in Francia perché è morta tua zia. Ma tua zia è morta sei mesi fa! Ti sei inventata un’altra morte, ma basta. Sei una malate mentale. Adesso fammi pure chiamare dal tuo avvocato, ma ricordati che anche io ho il mio”. Come se non bastasse la giovane ha anche pubblicato nuovi messaggi privati tra lei e Donna Pamela, che sembrerebbero mettere nei guai la sua ex collaboratrice.

La vicenda del “Pratiful” comunque non sembra essere ancora finita. Infatti Pamela Prati, intervistata dal settimanale “Chi” diretto da Alfonso Signorini, ha dichiarato di voler far valere le sue ragioni.