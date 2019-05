Eliana Michelazzo: 10 anni fa annunciò il matrimonio con Simone Coppi, un uomo mai esistito

Ormai Eliana Michelazzo si trova al centro del gossip italiano. Infatti, sembra proprio che nel presunto matrimonio tra Pamela Prati e Marco Caltagirone, ad avere la peggio sia stata lei, grazie soprattutto ad alcune prove che provengono dal web in queste ore.

Come possiamo vedere in questo vecchio video, Eliana Michelazzo annunciava di essersi sposata con un certo Simone Coppi, un uomo che in realtà non era mai esistito. Grazie a questa bella notizia, la ragazza, come possiamo vedere facilmente da alcune immagini sul web, ha ricevuto un grande risalto mediatico, occupando le copertine di alcuni settimanali di cronaca rosa.

Le parole di Eliana Michelazzo

Quindi l’idea di organizzare un matrimonio con un uomo mai esistito è stato sperimentato per la prima volta dalla Michelazzo. Questo, quindi, fa pensare che l’agente, oltre a non essere una vittima del “sistema” come rivelato da lei nella trasmissione “Live – Non è la D’Urso“, è stata l’organizzatrice di questa “sceneggiata” insieme alla sua amica Pamela Prati.

In questo video, Eliana Michelazzo attacca coloro che dubitavano del suo matrimonio con Simone Coppi e di tutte le cose che la manager aveva fatto e detto. Sostiene di aver realizzato il video proprio per dimostrare che era tutto vero. “Sono sempre io che mi collego, nessuno mi ha mai detto niente, faccio di testa mia”. Nel video la Michelazzo parla anche del tatuaggio fatto per Simone, dicendo di aver fatto una cosa che le rimarrà per sempre: “L’ho fatto perché quando ami una persona e ci credi, un tatuaggio rimane per sempre”.

Le vicende di Pamela Prati ed Eliana Michelazzo si assomigliano molto. L’ex corteggiatrice di “Uomini e Donne” dichiara infatti che non vuole mostrare nessuna foto con Simone Coppi perché, facendo il giudice, non vuole apparire sui giornali. Marco Caltagirone invece, sempre nella testa di Pamela Prati, sarebbe un importante imprenditore.