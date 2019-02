Elia Fongaro e Jane Alexander si sono lasciati, follower ironici: "Ti sei fatta male da sola, lui è un opportunista"

L’amore nato sotto le telecamere del GFVIP fra Jane Alexander e Elia Fongaro è finito. L’ex velino di Striscia la Notizia e l’attrice si sono conosciuti nella casa di Cinecittà quando lei era ancora sentimentalmente legata a Gianmarco Amicarelli. Su Instagram la conduttrice televisiva ha rilasciato un messaggio nebuloso sulle motivazioni che hanno portato la coppia alla separazione.

“E’ con profondo rammarico che annuncio la fine della mia storia con Elia Fongaro per profondi contrasti caratteriali, e per totale diversità nel concetto stesso di amore e di coppia. Nella speranza che possiate capire la mia profonda tristezza, vi abbraccio, e mi prendo un po’ di tempo per me” ha scritto la 46enne.

Fuori dalla casa del GFVIP, i due hanno iniziato una relazione costellata da insinuazioni e pettegolezzi sui presunti tradimenti di Elia. L’attrice inglese, naturalizzata italiana, non ha mai commentato le accuse ma in un recente post aveva scritto un messaggio pregno d’amarezza: “Per quanto splenda il sole, oggi non riesco ad essere proprio felice. Febbraio è un mese difficile per me, e questo non sembra affatto migliore degli altri.” La Alexander aveva continuato osservando che vi sono cose che non si possono controllare, e che l’unica cosa da fare, in taluni momenti, e asciugarsi le lacrime, indossare un rossetto rosso, sorridere all’immagine riflessa allo specchio e dire che non è colpa nostra.

L’annuncio della conclusione della storia non ha sorpreso tutti i follower che inevitabilmente si son lasciati andare a considerazioni prevedibili, della serie “telo avevo detto” oppure “Quando le ospitate televisive ,il parlare di sta coppia finisce , haime’ finisce anche il grande amore che Elia urlava a ogni ospitata, si sapeva già eh! Tu invece eri presa e una donna innamorata non guarda cattiveria e secondi fini ! Elia pagliaccio”.

Tra i commenti è apparso anche quello di Lisa Fusco che, palesemente sorpresa, ha scritto di aver creduto inizialmente ad uno scherzo ma che rileggendo il post è rimasta senza parole perchè la fine di un amore, che sia nostro o di un amica, è sempre triste da vedere. Elia Fongaro. almeno per ora, ha preferito chiudersi in un rigoroso silenzio.