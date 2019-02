Elga Enardu, ex tronista di U&D, operata per un nodulo al seno: "Ho vinto!"

Elga Enardu, ex tronista di Uomini e Donne assieme alla gemella Serena, ha informato i suoi numerosi follower su Instagram di essersi sottoposta ad un intervento molto delicato al seno. Il messaggio che la 42enne sarda ha voluto dare a tutte le donne è sicuramente la prevenzione, sempre.

Le sue parole sono giunte dopo l’operazione avvenuta all’Istituto Clinico Humanitas di Milano per asportare un nodulo scoperto circa tre anni fa e, inutile dire che in sua compagnia c’era il marito Diego Daddi conosciuto proprio durante la sua esperienza nel parterre di Maria De Filippi. Elga sul suo profilo Instagram ha scritto “Ho vinto” nella didascalia di una bellissima foto che la ritrae felicissima assieme al marito.

“Sto andando a Milano. Oggi, toglierò un nodulo al seno che ho scoperto nel 2016 con l’auto palpazione“ confessava la stessa Elga sulle sue Instagram Stories. “Molto importante è quella pratica banale dell’auto palpazione con cui ci possiamo rendere conto se qualcosa sta cambiando e possiamo porvi rimedio prima che sia troppo tardi. Questo vuole essere un invito a tutte voi a farlo. Guardate su internet e chiedete al vostro medico“ ha sottolineato ancora la ragazza sarda.

Fortunatamente per lei le cose sono andate per il verso giusto e proprio per questo motivo la Enardu ha voluto rassicurare tutti i suoi fan senza però informare le tantissime donne dell’utilità della prevenzione. Anche la sorella gemella Serena è rimasta sempre accanto a lei condividendo anche questa bruttissima esperienza che sicuramente le avrà causato non poca preoccupazione.

Diego e Elga si sono conosciuti a Uomini e Donne ma hanno vissuto a pieno la loro storia solamente una volta usciti dal programma nel 2009. Dopo anni di convivenza finalmente i due hanno deciso di fare il grande passo e il 21 ottobre 2017, si sono sposati nel Santuario di Nostra Signora di Bonaria, a Cagliari.