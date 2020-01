Elga Enardu difende la sorella Serena ed il suo rapporto con Pago

Elga Enardu è un’ex tronista del programma televisivo condotto da Maria De Filippi “Uomini e Donne” e sorella gemella di Serena, con la quale ha un rapporto molto stretto. Da quando la sorella ha infatti partecipato, dopo oltre sette anni di relazione, alla seconda edizione del programma televisivo di Canale 5 “Temptation Island VIP” insieme al fidanzato Pago (nome d’arte di Pacifico Settembre) ha più volte protetto e difeso Serena dagli attacchi e dalle critiche ricevute per i comportamenti avuti verso il tentatore Alessandro nel corso della permanenza nel villaggio delle tentazioni.

Pago è attualmente uno dei concorrenti della quarta edizione del reality show condotto dal giornalista televisivo Alfonso Signorini “Il Grande Fratello Vip” e nel corso della prima puntata la bella ex tronista Serena è entrata nella casa più spiata di Italia per confessare i suoi sentimenti al cantante, sentimenti che nonostante molteplici dubbi ed indecisioni sembrano essere ancora ricambiati dall’ex fidanzato.

La sorella Elga, intervistata dal settimanale “Uomini e Donne Magazine“, ha nuovamente difeso Serena, queste le sue parole: “Serena è una donna molto intraprendente, molto libera. Per lei, l’amore è l’amore. Una situazione che esula da qualunque ragione, condizione, aspetto materiale. Non ha mai cercato l’uomo bello e ricco. È passionale e, quando si innamora, si concede completamente”.

Elga ha poi rivelato come ad oggi Serena abbia paura che Pago faccia prevalere il suo orgoglio rispetto ai sentimenti provati verso di lei, vista la situazione difficile che si è trovato a vivere e le cose che non avrebbe voluto vedere nel corso della partecipazione al docu – reality condotto da Alessia Marcuzzi.

Secondo l’ex tronista la rottura tra la sorella Serena ed il compagna è comunque avvenuta per una sofferenza vissuta da entrambi e a suo avviso, per loro era necessario allontanarsi per potersi ritrovare in futuro. Riguardo al futuro la posizione di Elga è molto chiara: “Certi amori fanno dei giri immensi e poi ritornano”.