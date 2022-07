Elettra Lamborghini svela peso e altezza, e chi se lo aspettava?

Ascolta questo articolo

Tutti conoscono in Italia la cantante Elettra Lamborghini. Si tratta di una delle personalità del mondo dello spettacolo più note del nostro Paese, che in questo periodo sta facendo molto parlare di sè. Sposata con il cantante Afrojacjk, la Lamborghini continua a mietere successi uno dietro l’altro ed è anche molto seguita sui social network. Hanno fatto notizia i suoi video e le sue foto in compagnia del marito, e pare che Elettra si sia lasciata andare anche ad alcuni peccati di gola.

Una personalità poliedrica, quindi, che sin da subito ha stupito tutti. Elettra si dedica anche molto alla cura del suo corpo, e in questi mesi ha risposto a diverse domande che i fan le hanno posto sui social network. La cantante ha parlato di alcuni argomenti molto personali, entrando anche nello specifico e parlando del suo peso e dell’altezza. Nessuno se lo sarebbe mai aspettato, vediamo che cosa ha detto Elettra Lamborghini.

Peso e altezza di Elettra Lamborghini

La Lamborghini risponde sempre con molto piacere ai followers che la seguono sui social network, e proprio per questa sua caratteristica è molto amata dalle persone. Oltre ad essere una personalità molto famosa e discendente della famiglia che ha creato la nota casa automobilistica, la gentilezza e l’umiltà sono caratteristiche che hanno caratterizzato da sempre Elettra.

Per questo ai suoi fan ha detto quanto pesa e soprattutto quanto è alta. Tutti credevano che Elettra fosse piuttosto alta, mentre come da lei dichiarato lei è alta soltanto 1.65 cm. “Smettetela di dire che sembro più alta in foto perché sono 1 e 65 con furore, non un centimetro di più. Donna nana tutta tana” – così ha detto Elettra ai fan.

La cantante ha poi svelato anche il suo peso. “Mangio tutto, se oggi esagero domani sto attenta, cerco di restare in un tot di calorie ma non mi privo di nulla” – così ha detto Elettra Lamborghini, la quale ha dichiarato di pesare soltanto 63 kg. Insomma una forma fisica davvero invidiabile per Elettra Lamborghini.