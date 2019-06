Elettra Lamborghini svela di aver ritrovato il rapporto con Dio e di voler adottare una bambina africana

Elettra Miura Lamborghini è stata uno dei giudici dell’ultima edizione di “The Voice of Italy 2019” insieme a Morgan, Gigi D’Alessio e Gue Pequeno. Un’esperienza molto positiva per l’italo-spagnola, che ha potuto farsi conoscere meglio dal pubblico italiano. Nell’ultimo periodo, poi, sta continuando la sua carriera musicale grazie alla pubblicazione del singolo “Tócame”.

Sui social è una delle ragazze più amate, poiché viene seguita su Instagram da oltre 4 milioni di persone. Tuttavia, nell’ultima intervista rilasciata alla giornalista Silvia Bombino per Vanity Fair, svela di non aver un bel rapporto con i social network, ammette di utilizzare pochissimo il cellulare e di non guardare i commenti ai suoi post.

L’intervista di Elettra Lamborghini a Vanity Fair

La cantante, intervistata al settimanale Vanity Fair, ha voluto allontanare tutte le voci che l’etichettano come una ragazza fuori dal coro: “Sono fidanzata, non ho mai fatto le corna, non bevo alcol né l’ho mai bevuto, non ho mai fumato uno spinello, non mi drogo. Sono bravissima”. In seguito aggiunge di aver scoperto anche la fede: “Ho ritrovato il rapporto con Dio, ma preferisco non parlarne troppo”.

A oggi, rivela di essere felice nel suo minimal, spiegando poi il significato del termine utilizzato dichiarando di star bene nel nulla e che sarebbe ben disposta a mollare tutto e andare in Africa. Sostiene di aver già fatto e visto tutto nella vita e che, nonostante abbia solo 25 anni, si sente già vecchissima. Con il suo compagno vorrebbe adottare una bambina africana, ma prima di farlo deve aspettare le nozze che, al momento, non sono in programma.

Elettra Lamborghini si è fidanzata da circa un anno con il cantante Afrojack ed in questa intervista esprime i suoi sentimenti verso di lui: “Ci siamo conosciuti a un festival. Poi lui mi ha detto di andare in studio da lui, per provare qualcosa. Sono andata e non abbiamo mai più parlato di musica”.