Elettra Lamborghini sul suo cognome: “Se avessi potuto lo avrei cambiato”

Elettra Lamborghini è uno di quei personaggi televisivi che non lascia mai indifferenti. Considerata un’appariscente e trasgressiva mangiauomini, dopo aver riscosso grande popolarità partecipando ad alcuni reality in Spagna e in Sudamerica, ha intrapreso con successo la carriera di cantante e presentatrice.

Tornata in Italia dove ha dapprima condotto Ex on The Beach per poi essere ingaggiata nel ruolo di giudice della sesta edizione di The Voice of Italy, la procace ereditiera ha ora dato vita ad un docu-reality su MTV che la vede nei panni della protagonista. Grazie a questo programma che prevede la messa in onda di tre puntate, i suoi numerosissimi fan avranno modo di saperne di più sull’esuberante ed esplosiva nipote di Ferruccio Lamborghini.

E proprio in occasione del lancio di Elettra Lamborghini – Twerking Queen, l’interprete del brano Pem Pem ha concesso un’intervista al quotidiano Libero. Qui, oltre a ribadire per l’ennesima volta di non essere una mangiauomini, ha voluto precisare che a Bologna, sua città natale, era conosciuta per essere una “fi*a di legno”. Proprio su questo punto ha voluto ribadire che l’immagine che i media stanno dando di lei, è completamente diversa dalla realtà.

“Secondo me, meno la dai e più sei fi*a. Dico sempre che sono una Lamborghini km zero” ha precisato lasciando intendere di non essere una di quelle che si concede subito al primo venuto. Anzi, prima di conquistarla, bisognerebbe sudare le famigerate sette camicie. “Da ragazzina avevo un’amica del cuore che stava con un ragazzo da tre anni senza avergliela mai data. Per me, era invincibile” ha confessato l’avvenente figlia di Tonino Lamborghini.

Pur non volendo svelare quanti uomini abbia avuto nella sua vita, Elettra Lamborghini ci tiene a far sapere di aver lasciato molti uomini senza averci mai fatto nulla. I sentimenti avrebbero infatti un ruolo importante, e sotto questo aspetto, avere un cognome ingombrante come il suo, di certo non aiuta. “Se avessi potuto lo avrei cambiato. Non è semplice: ti chiedi se le persone si avvicinano a te per come sei o per come ti chiami” ha concluso quella che per molti è la Paris Hilton italiana.