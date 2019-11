Elettra Lamborghini su Instagram: "Sembro una balena"

La cantante ed ereditiera Elettra Lamborghini sembra, nonostante il suo indiscutibile successo, avere alcune insicurezze, come ogni donna “normale”. La pietra dello scandalo sarebbe stata una serie di Instagram stories dove la bella bolognese condivide le sue foto. Domenica 3 novembre si sono tenuti gli MTV EMA, ovvero gli European Music Award di MTV: programma storico che premia la musica europea.

Sebbene il noto canale televisivo, con il tempo, abbia perso il suo podio ed il suo stile, l’appuntamento rimane comunque molto importante. Ogni anno, l’evento, ha luogo in una città diversa e, mentre pochi anni fa la premiazione si era svolta a Milano, quest’anno è stato il turno di Siviglia. Tra i vari ospiti, sia di origine italiana che internazionale, c’era anche Elettra Lamborghini.

Ed è stata proprio lei che, condividendo immagini e video sul suo profilo Instagram, si è definita addirtittura “Bruttissima” e “Oscena“. L’affermazione della bella venticinquenne ha subito scatenato i followers che, buttando un occhio anche nella generosa scollatura, hanno provveduto tramite i commenti a sostenerla ed a consolarla.

Elettra, sempre tramite il suo seguitissimo profilo Instagram, ha raccontato ai suoi follower com’è stata la serata suscitando l’invidia di molte persone che si sarebbero aggiudicate volentieri un posto tra i Vip. La ragazza, inoltre, si è mostrata senza il suo solito trucco pesante e senza le ciglia finte dimostrando che, al contrario delle sue affermazioni, resta sempre una bella ragazza.

Dimostra, però, che malgrado il successo anche lei, come molte altre donne, è vittima di piccole insicurezze e, mostrando una sua foto lamenta: “Poi ditemi se non sembro una balena!”. Il suo compagno d’auto la rassicura, dicendole che è sempre un incanto. E come dargli torto: la cantante indossa un abito da sera azzurro, con un lungo strascico che ricorda lo stile sirena. Il dettaglio che salta subito all’occhio però è, ancora una volta, la generosa scollatura.