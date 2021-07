Elettra Lamborghini: spunta l’indizio sulla gravidanza

Il suo nuovo singolo dall’aria tutta estiva sta letteralmente spopolando, invadendo le radio e le principali località turistiche. Parliamo di Elettra Lamborghini e del suo nuovo pezzo “Pistolero“. Una musica fresca, frizzante e soprattutto melodica ha saputo conquistare tutti, ed Elettra in fatto di tormentoni estivi appare essere davvero esperta.

Non è passato infatti molto tempo da quando la ragazza ha lanciato il suo singolo che oggi è già in cima alle classiche come canzone più ascoltata dell’estate. Ma non parliamo solo del singolo della Lamborghini e del suo successo, dopo la sua fantastica avventura in veste di opinionista nel noto reality “L’isola dei famosi” per la donna è giunto il momento di pensare al futuro, ed i fan hanno infatti notato una foto molto particolare postare sul profilo Instagram della Lamborghini

Elettra Lamborghini, la possibile gravidanza: l’indizio dei fan

Sembra infatti che la ragazza di recente abbia deciso di dedicarsi di più alla famiglia. Dopo aver piazzato il singolo, dopo le sue ultime fatiche in qualità di opinionista dell’isola, è giunto il momento per Elettra e suo marito Afrojack di pensare un po’ ad allargare la famiglia e pare proprio che qualche indizio ci sia già.

In molti infatti non hanno fatto a meno di notare che la donna ha da poco postato un foto in cui Afrojack tocca delicatamente la pancia di sua moglie. A questo punto i fan hanno iniziato a pensare ad una possibile gravidanza di Elettra, non ancora annunciata in maniera ufficiale. Per adesso ovviamente questa è solo una congettura ma mai dire mai.

In effetti c’è da dire che qualche mese fa si era innalzato lo stesso polverone, circa l’ipotetica gravidanza di Elettra, ma il tutto venne smentito apertamente dalla diretta interessata, annunciando che non era ancora giunto il momento di fare un figlio; magari adesso le cose sono cambiate.