Elettra Lamborghini, posta questa foto e finisce nella bufera: web in rivolta

Ascolta questo articolo

Elettra Lamborghini, dopo lo scontro con un hater alconcerto di Riccione, in cui si è sentita dare della poco di buono, e a cui ha prontamente ribattuto: “Allora, c’è uno di questi sfigati qua davanti che ha detto una parolina che non doveva dire”, aggiungendo: “Se avete le palle, prendete e andate fuori dai coglioni, ok?“, prima di riprendere il suo show, ora ha deciso di dimenticare questo spiacevole episodio.

In che modo? Concedendosi una nella vacanza ad Ibiza, in un hotel immerso nella campagna, che si chiama Casa Maca, sulle colline di Can Palau, appena fuori dalla città di Ibiza e a pochi minuti dall’aeroporto.

L’accaduto

Insomma la nipote dell’imprenditore Ferruccio Lamborghini, fondatore dell’omonima azienda automobilistica, ha deciso di dare il via alla sua estate, prima sfoggiando il bikini “al contrario” che mettevano in evidenza le sue forme a dir poco esplosive, poi col lancio di Caramello, cantata assieme a Rocco Hunt, che è destinata ad accompagnare le nottate, all’insegna della baldoria. di questa bellissima stagione, e poi partendo per Ibiza.

Dato che il marito Afrojack farà delle serate nelle discoteche più note del’isola della Baleari, l’ereditiera ha pensato bene di accompagnarlo per unire l’utile al dilettevole, tra tuffi nelle acque cristalline e abbronzatura che metterebbe ancora di più in risalto in suoi occhioni azzurri. Elettra, bolognese, è una peperina e, senza rinunciare alla modanità, riesce a conciliarla con la quotidianità, in cui il suo oufit è decisamente più comodo e semplice.

E a testimoniare che la cantante, nella sfera sentimentale, è molto più tranquilla di quanto si dica, vi è uno scatto in cui, appena arrivata nell’hotel di lusso immerso nella pace e nella quieta campagnola,è stesa sul divano accanto almarito, con la tv accesa. Uno scatto che rispecchia i gesti di molte coppie al termine di una giornata pesante, non vi pare? Fin qui nulla di strano, se no fosse ch le sue gambe, stese sui cuscini, oltre ai biscotti al cicciolato poggiati sulle cosce, hanno inquadrato dei sandali furry, che non hanno mancato di attirare l’attenzione dei fan dei social.

Si tratta di uno dei modelli più famosi di Hermès, Oran. Il modello scelto dall’ereditiera è in pelliccia in verde acqua e sul sito ufficiale non è in vendita (forse si tratta di un modello vintage o a edizione limitata).Insomma, il modello è possibile reperirlo solo sugli e-commerce di moda di lusso. Ma volete sapere il prezzo? Sul web si parte da 1200 a salire, a seconda delle condizioni del campo.

Come sempre non sono mancati i commenti al veleno dato che, con i tempi di crisi, sono in molti quelli che non potrebbero permettersi e non vorrebbero neppure acquistare i famosissimi sandali davvero costosissimi. C’è chi parla di spreco di denaro inutile mentre c’è gente che muore di fame; c’è chi ritiene che siano di cattivo gusto, antiestetici. A dover di gossip Chiara Ferragni, Giulia De Lellis e Belen Rodriguez sono fan di questo tipo di sandalo. E voi, cosa ne pensate?