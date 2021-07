Elettra Lamborghini parla della sua esperienza a L’isola dei famosi: "È stata una bella esperienza"

Elettra Lamborghini è stata una delle opinionisti della quindicesima edizione de “L’isola dei famosi“, il reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi. Rispetto a Tommaso Zorzi e Iva Zanicchi per molti l’artista è sembrata essere totalmente fuori dal contesto, entrando nel vivo del gioco solamente in rarissimi casi.

In una recente intervista al sito “SuperGuidaTV” rivela di non essersi mai sentita un pesce fuor d’acqua, ma di aver avuto alcuni problemi durante la sua esperienza a “L’isola dei famosi”, tra cui la scomparsa del suo cagnolino e il Covid-19 che, almeno inizialmente, le ha creato più di un problema.

L’intervista rilasciata da Elettra Lamborghini

“Non mi sono sentita un pesce fuor d’acqua” svela Elettra che poi aggiunge: “Ero appena uscita da un periodo difficile in cui avevo preso il coronavirus e durante il primo mese ne ho risentito perché non sono stata bene dal punto di vista psicologico. Avevo anche perso da poco il mio cagnolino. Mi dispiace essere subentrata nel reality in un secondo momento. È stata una bella esperienza ma il coronavirus non mi ha aiutato”.

Nonostante si ritenga abbastanza soddisfatta dal suo ruolo ne “L’isola dei famosi”, Elettra dichiara di volersi allontanare un po’ dalla televisione e per questo motivo sarebbe propensa a rifiutare una nuova eventuale proposta da parte degli autori. Non esclude che in futuro possa condurre un programma televisivo incentrato unicamente sulla musica.

Parlando del sessismo nel panorama musicale, ove molte sue colleghe hanno denunciato questo argomento negli ultimi mesi, Elettra Lamborghini si dichiara d’accordo. Ammette però di essere molto felice che tante artiste di genere femminile stiano finalmente uscendo fuori, in cui fa l’esempio della musica latina ove ci sono cantanti donne ma sono del tutto valide. Si dichiara quindi soddisfatta che, al momento, stiano vincendo questa battaglia ed è convinta che in futuro possano esserci dei risultati ancora migliori.