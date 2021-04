Elettra Lamborghini parla de "L’isola dei famosi" e non risparmia le critiche

Elettra Lamborghini, in questi giorni, ha rilasciato una intervista al settimanale “Oggi” direttore da Umberto Brindani in cui parla della quindicesima edizione de “L’isola dei famosi“. Nella trasmissione, insieme ai suoi colleghi Tommaso Zorzi e Iva Zanicchi, occupa il ruolo da opinionista.

Inizialmente la cantante vuole tessere le lodi alla conduttrice Ilary Blasi, rivelando che di meglio non avrebbe potuto desiderare. Difatti definisce Iva Zanicchi come una madre, mentre ammette di conoscere Tommaso Zorzi già da un po’ di tempo e le ha fatto molto piacere poterlo avere al fianco di questa avventura.

Elettra Lamborghini parla dei naufraghi

Sugli attuali concorrenti della quindicesima edizione de “L’isola dei famosi” ha un parere totalmente diverso. Iniziando da Valentina Persia dichiara: “Lei ha sempre fame, è nervosa. Questa esperienza sta tirando fuori la sua parte peggiore. È polemica, a volte cattiva“.

Non ha un parere diverso nei confronti di Andrea Cerioli, ove accusa l’ex tronista di “Uomini e Donne” di aver pensato almeno inizialmente che si trovasse in vacanza alle Maldive e non all’interno di un reality: “Si stupisce che vadano in onda le sue lacrime. Come se fosse stato ripreso a tradimento. Io mi stupisco del suo stupore. Siamo all’Isola, è normale che si punti sulle scene maggiormente emotive, tra virgolette”.

Elettra pare essere poco convinta anche su Beatrice Marchetti, rivelando che per lei si tratta di una ragazzetta qualunque e quindi non dovrebbe lasciare una traccia importante nel programma. Su Roberto Ciufoli invece pare avere dei dubbi, ma al momento sembra apprezzare poco i suoi comportamenti siccome si lamenta spesso per i suoi gusti.

Gli unici su cui spezza una lancia a suo favore è Gilles Rocca, definendolo come un leader vero, dichiarandosi poi dispiaciuta per il ritiro di Elisa Isoardi: “Non doveva assolutamente uscire. Con il suo temperamento alfa… Invece non ho rimpianti su Daniela Martani. È un bene che se ne sia tornata a casa”.