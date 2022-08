Elettra Lamborghini, l’annuncio da sballo sui social: "Ecco come mi piace farlo.."

Ascolta questo articolo

Elettra Lamborghini torna a far parlare di sè a modo suo, svelando cioè alcuni particolari piccanti della sua vita privata. La rampolla della ricca famiglia Lamborghini, produttrice del noto marchio di automobili, sta spopolando quest’estate con il suo nuovo singolo: Caramello. La 28enne di origini bolognesi si trova attualmente in giro per il mondo a promuovere la sua nuova hit, ma anche trovato il tempo di rilasciare queste scottanti dichiarazioni.

Alla vigilia di uno dei suoi tanti concerti di successo, la bella Elettra ha deciso di far girare la testa ai fan svelando alcuni dettagli scottanti della sua vita privata. Nessuno era a conoscenza di questi particolari così intimi, ancora una volta è riuscita a soprendere davvero tutti: ecco cosa ha confessato.

L’annuncio sui social

La nota show girl sta vivendo un momento particolarmente felice della sua vita, il successo in ambito lavorativo non sembra affatto mancarle, così come la serenità in amore. Il 26 settembre del 2020 Elettra ha detto sì a Nick van de Wall, il noto producer e dj olandese, entrambi sembrano ancora molto affiatati, il loro matrimonio va a gonfie vele.

Tra gli aspetti più inediti della sua vita privata, la nota cantante ha deciso di svelarne qualcuno: il primo è che è molto sensibile agli odori e, proprio a causa di questo suo olfatto fuori dal comune, si ritrova spesso a soffrire di nausa davanti ad odori troppo forti; l’altro particolare è la sua posizione a letto per dormire, a quanto pare le piace dormire a gambe alzate stando a pancia in giù.

Si tratta sicuramente di alcuni aspetti di lei finora totalmente ignoti, anche ai suoi fan più accaniti. Un altro dettaglio poco conosciuto è che Elettra soffre di alcuni problemi di salute cronici, che la debilitano fortemente: si tratta della cistite e della stitichezza cronica.