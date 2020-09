Elettra Lamborghini: la sorella Ginevra non parteciperà al matrimonio

E’ arrivata in modo del tutto insapettato la dichiarazione di Ginevra Lamborghini, sorella maggiore della Regina del Twerk, ed ha lasciato a bocca aperta i fan della famiglia bolognese: la più grande delle Lamborghini, stando a quanto dichiarato da lei stessa, non parteciperà al matrimonio di Elettra. Le supposizioni dei follower più attenti non si sono fatte attendere, passando per le ipotesi più rosee del semplice scherzo, arrivando fino a quelle più critiche relative ad un possibile attrito tra le due.

Il matrimonio di Elettra Lamborghini

Nel corso della giornata di sabato 26 settembre 2020 si svolgerà il matrimonio tra la bella ereditiera Elettra Lamborghini ed il dj e produttore musicale olandese Afrojack, all’anagrafe Nick Van Der Wall. La cerimonia, che si svolgerà sulla sponda occidentale del Lago di Como, è stata seguita ed organizzata dal celebre wedding planner Enzo Miccio: lo stesso, infatti, racconta che il rito sarà di tipo religioso e completamente in lingua inglese; i colori che caratterizzeranno il grande giorno, invece, saranno il bianco ed il lilla, anche presenti nel bouquet della sposa.

Elettra, che al settimanale Chi ha anche confidato alcuni dettagli dei suoi diversi abiti da sposa, avrebbe svelato i testimoni: se per lo sposo sarà il suo grande amico d’infanzia, lei ha scelto le sue due sorelle gemelle ventunenni, Lucrezia e Flaminia. Nessun accenno alla sorella Ginevra e nemmeno al fratello Ferruccio, che porta il nome del nonno ed è un pilota automobilistico.

Il “No” di Ginevra Lamborghini

A dichiarare, quindi, la grande assenza al matrimonio di Elettra, è stata proprio Ginevra durante una sua Instagram Stories: la bella ventinovenne, infatti, avrebbe risposto con un semplice, ma laconico, “No” alla domanda di un follower, che si informava sulla sua presenza all’evento dell’anno. Le ipotesi, come era ovvio immaginare, non si sono fatte attendere: mentre i più buoni sperano in uno scherzo da parte della ragazza, molti altri suppongono un attrito tra le due Lamborghini.

Ad essere scontento della situazione, inoltre, sembrerebbe anche Tonino Lamborghini: alcune fonti, infatti, lo descrivrebbero come insoddisfatto della scelta di Elettra, la quale ha optato per la location lombarda interrompendo l’usanza di famiglia che vede i matrimoni a Bologna, città d’origine della famiglia. Che Ginevra si sia “alleata” con il padre?