Elettra Lamborghini interrompe il suo show: "Mai visto degli animali così"

Elettra Lamborghini è stata coinvolta in una spiacevole disavventura ed ha dovuto fermare il suo show anticipatamente. Durante un suo concerto ad Udine, più precisamente al “Mr Charlie” di Lignano Sabbiadoro, a causa di una ressa creatasi sotto il palco, la rapper ha prima invitato il pubblico a calmarsi e successivamente ha dovuto interrompere il suo show prima della fine prevista.

Dello spiacevole episodio la Lamborghini ha parlato sui social con alcuni video chiarificatori, innanzitutto ha specificato che nonostante lei non stesse bene ha voluto lo stesso cantare e fare il suo show: “Stasera io avevo la febbre sono alcuni giorni che sto male, ma ha fatto comunque il mio show”.

La rapper ha continuato spiegando il motivo per il quale ha dovuto interrompere il suo concerto “Perché non ho mai visto degli animali del genere spingersi come delle bestie. Non sapersi divertire a quell’età io penso sia veramente grave. Prima di interrompere ho provato a far capire che non c’era bisogno di spingere ma niente”.

Elettra Lamborghini ha continuato spiegando che la situazione stava peggiorando infatti alcune ragazze del suo fan club che si trovavano davanti al palco venivano spinte violentemente così la rapper, vista la situazione, non ha potuto fare altro che fermare il concerto perchè per divertirsi è necessario che ci sia responsabilità, mentre invece in quell’occasione la situazione stava diventando pericolosa.

Una ragazza a causa della ressa infatti ha avuto un attacco di panico: “La situazione stava degenerando e diventando pericolosa non per me, che ero sul palco “al sicuro” ma per voi: una mia fan ha avuto un attacco di panico, era quello che non volevo”.

Tuttavia escluso lo spiacevole episodio, questo periodo per la Lamborghini è molto fortunato, in televisione come giudice dell’ultima edizione di The Voice of Italy è stata molto apprezzata e come rapper la sua ultima canzone con Gue Pequeno “Fanfare” è già una hit.