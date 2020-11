Elettra Lamborghini incinta? Ma lei risponde infastidita

Sono passati pochi mesi, appena due, dal matrimonio della ricca ereditiera e cantante Elettra Lamborghini. Il matrimonio con Afrojack è stata una delle poche cerimonie che si sono svolte in questo strano 2020, il resto infatti hanno subito un rinvio, a causa dell’emergenza Covid. Il matrimonio della ragazza è stato molto chiacchierato e discusso, pubblicato sulle principali riviste gossip.

Oggi Elettra appare più presente che mai sui social network, in particolar modo “Instagram”, dove aggiorna quotidianamente i suoi tanti fan, anche delle cose più semplici. A distanza di questi pochi mesi, è già di moda quella incessante domanda che molte persone pongono alle coppie che si sono sposate da poco: “Ma sei incita?“.

La domanda può essere infatti lecita, ma può diventare fonte di stress e ansia quando viene chiesta in maniera continua da migliaia di persone. La Lamborghini infatti conta centinaia di migliaia di fan sul suo profilo, e quasi tutti gli chiedono la suddetta domanda. A questo giro la ragazza perde la calma e risponde in maniera spazientita e infastidita.

Dalla varie storie Instagram infatti Elettra risponde: “Non lo sono, questa cosa non può accadere – aggiungendo anche – Zio pane che ansia mi mettete!“. La fatidica domanda è sorta in merito al fatto che la ragazza ha dichiarato che ultimamente sta accusando nausee e sintomatologie gastriche, come indisposizioni alla pancia.

Da questa dichiarazione sono infatti partite migliaia di domande, tutte aventi lo stesso tema della gravidanza. Al momento non è ancora chiaro del perché Elettra affermi che non può accadere una gravidanza, ma molto probabilmente questo aspetto potrà essere chiarito in seguito, magari dalla diretta interessata. Altri utenti invece, una volta appurato che non sia incinta, le hanno consigliato di fare dei test allergici e per le intolleranze, ma la Lamborghini afferma di averli già fatti, senza avere risposte alla sua problematica. Non resta che attendere ulteriori novità sulla faccenda.