Elettra Lamborghini era interessata ad Awed: "Mi piaceva, ma è troppo giovane"

Il vincitore della quindicesima edizione de “L’isola dei famosi“, il reality show di Canale 5 condotto per la prima volta da Ilary Blasi, è Simone “Awed” Paciello. Conosciuto per il suo canale YouTube, il ragazzo con un pizzico di strategia riesce a trionfare nella trasmissione, conquistando l’affetto del pubblico da casa.

A quanto pare anche Elettra Lamborghini, opinionista del programma insieme a Tommaso Zorzi e Iva Zanicchi, sembra aver avuto un debole per lui. Intervistata nei salotti de “Il Punto Z“, condotto proprio dall’influencer, ammette che in passato ha provato a tentare un approccio nei suoi confronti, bloccandosi solamente dopo aver visto la sua età.

L’intervista rilasciata da Elettra Lamborghini

Nell’ultima puntata del programma in onda su Mediaset Play l’italo-spagnola parla de “L’isola dei famosi” e soprattutto di Awed: “C’è stato un periodo in cui mi piaceva…lui però era fidanzato. Una volta sono andata a guardare quanti anni avesse e ho scoperto avere tre anni meno di me. Allora ci ho messo una croce sopra“.

Nonostante questo ammette che avrebbe preferito far trionfare un’altra persona: “Per me doveva vincere Isolde. Lei è entrata in punti di piedi e poi è venuta fuori, che è la cosa importante da fare nei reality”. Mentre sul suo futuro afferma nuovamente di volersi concentrare solamente sulla musica e di voler ritornare in televisione tra qualche anno: “È stata una bella esperienza e sono grata a Mediaset… Però riconosco i miei limiti… Forse lo rifarei tra qualche anno. Mi sono resa conto che il mio unico focus è al momento la musica“.

Proprio parlando della sua carriera musicale Elettra Lamborghini nella giornata di ieri ha pubblicato il brano “Pistolero“, registrando in circa dieci ore più di 200 mila visualizzazioni arrivando tra l’altro nelle prime cinque posizioni delle tendenze di YouTube della categoria “Sezione per la musica”.