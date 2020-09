Elettra Lamborghini e Afrojack sposi: la prima foto insieme

La bella ereditiera di Ferruccio Lamborghini, Elettra, e il produttore discografico Afrojack si sono sposati; il matrimonio, che è stato officiato in una location esclusiva sul Lago di Como, ha coronato la loro storia d’amore che dura da oltre due anni. I novelli sposi, visibilmente felici ed emozionati, hanno pubblicato uno scatto sui loro rispettivi profili Instagram; altre immagini, invece, arrivano dal fotografo ed amico della sposa Marco Ferrero, in arte Iconize.

Quello che in molti considerano l’evento dell’anno, le nozze tra Elettra Lamborghini e Afrojack, si è svolto nella giornata di sabato 26 settembre 2020 in una location esclusiva sul Lago di Como; la cerimonia, anche a causa dei numerosi invitati provenienti dagli Stati Uniti, è stata totalmente officiata in lingua inglese. A seguire ed organizzare l’evento è stato il celebre wedding planner Enzo Miccio che, come raccontato solo poche settimane fa dalla sposa, si sarebbe rivelato estremamente paziente.

Elettra, infatti, lo avrebbe chiamato anche all’una e mezza di notte, non essendo sicura della scelta del suo abito da sposa. Il ricevimento, che si è svolto a Villa Balbiano, ha visto la presenza di un centinaio di invitati provenienti da tutto il mondo; la lista, però, avrebbe subito una forte riduzione di partecipanti a causa delle attuale misure per il contenimento dei contagi da Covid-19: essa, infatti, non consente assembramenti.

Inoltre, su precisa richiesta della sposa, tutti gli invitati si sarebbero sottoposti al tampone, garantendo almeno la tranquillità sanitaria. A pubblicare la prima fotografia da signora Van Der Wall è stata proprio Elettra Lamborghini, condividendo con i suoi fan un’immagine che la ritrae insieme al neo marito di origini surinamesi Afrojack, all’anagrafe Nick Van Der Wall.

A saltare agli occhi, oltre al bellissimo abito di pizzo che non rinuncia a scollatura e trasparenze, è lo sguardo sognante dei due. Il post, che in poche ore ha collezionato migliaia di commenti dai followers della coppia, è caratterizzato da una semplice didascalia: “Nick e Elettra. 26.09.2020“, come a ricordare che, quando l’amore è forte, non servono poi tante parole.