Eleonora Rocchini risponde alla frecciatina di Chiara Biasi. Ecco cosa è successo

La nota influencer Chiara Biasi e l’ex corteggiatrice di “Uomini e Donne“, Eleonora Rocchini, sono state le protagoniste di un nuovo scontro social niente male. Tra Chiara ed Eleonora non è mai corso buon sangue e il motivo è da ricondurre ad un uomo: Oscar Branzani. Oscar è stato tronista a “Uomini e Donne” e proprio lì scelse Eleonora, mentre con la Biasi ha avuto una relazione conclusasi poco prima di approdare sul trono più ambito della televisione italiana.

E proprio da quando Branzani scelse la Rocchini, tra quest’ultima e la Biasi vi sono stati diversi scontri e frecciatine social, l’ultimo riguarda il tatuaggio della discordia. Andando con ordine, Eleonora qualche giorno fa ha condiviso con i suoi followers il nuovo tatuaggio che ha fatto sul piede, si tratta di un serpente che parte dalla caviglia e finisce sul piede.

Il disegno però non è andato giù alla Biasi, la quale ha scatenato una vera e propria bufera social. Sembrerebbe che Chiara abbia notato una certa somiglianza tra il tatuaggio di Eleonora e quello che essa stessa ha da diversi anni sul piede. Naturalmente l’influencer non si è trattenuta e ai social ha lasciato il suo sfogo: “Ma vi stanno retribuendo (almeno) per tatuarvi tutte il serpente al piede ora? Spiegatemi!“.

Una vera e propria frecciatina che di certo non è passata inosservata alla Rocchini, la quale ha deciso di rispondere per le rime alla sua nemica e soprattutto facendolo con la sua stessa modalità: Instagram. Eleonora ha dichiarato: “Non tutti fanno le cose SOLO per essere pagati, c’è gente che si alza dal letto anche se non gli danno 45mila euro. Battuta di me..a la tua. Facevi prima a taggarmi, che le frecciatine sono per 12enne“.

L’ex corteggiatrice ci è andata giù pesante e non solo non si è nascosta dietro un dito chiedendo alla Biasi di taggarla, ma ha tirato fuori anche la vecchia storia che inondò l’influencer di non poche critiche e cioè il fatto che essa dichiarò che per 80 mila euro manco si sarebbe alzata dal letto. La vendetta è un piatto che va servito freddo e questo sicuramente era un grande asso nella manica per Eleonora, la quale ha lanciato una forte frecciata alla Biasi.

In attesa di una conferma o smentita del ritorno di fiamma tra Oscar ed Eleonora, difatti si vocifera che i siano tornati insieme ma nessuno ufficializza, non resta che procurarsi i popcorn e mettersi comodi perché a quanto pare ne vedremo delle belle e una nuova puntata di questa trashissima soap opera, ci sarà.