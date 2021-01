Eleonora Rocchini pubblica un video choc su Instagram: critiche e polemiche

Sono sempre di più i personaggi dello spettacolo che si fanno notare e balzano all’occhio per comportamenti o anche video non idonei che suscitano polemiche. L’ultima, in ordine di tempo, è Eleonora Rocchini, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, diventata molto famosa, anche dopo il suo percorso all’interno del programma dei sentimenti dove Oscar Branzani l’ha scelta come sua partner. Vediamo cosa è successo e le polemiche nate.

Ormai lei e Oscar non stanno più insieme da parecchio tempo. Eleonora non ha mai nascosto il suo interesse per il mondo della moda e sta dando tantissimi consigli ai suoi followers riguardo le ultime tendenze. In seguito alla fine della sua storia con Oscar con il quale hanno anche lavorato insieme, ora ha un brand tutto suo che si chiama Maison Roèl, completamente dedicato alla moda e all’abbigliamento.

Un brand che vanta anche una pagina ufficiale che sta già andando molto bene e che, in pochissimo tempo, ha raccolto più di 10 mila followers. Per pubblicizzare il brand e farsi conoscere maggiormente, ha deciso di optare per una mossa strategica mostrandosi in un video in cui cammina sfoggiando il suo corpo senza veli.

Un video che, per chi conosce molto bene il popolo di Instagram, è stato accolto da tantissime critiche, anche molto pesanti. Un video che Instagram ha deciso di eliminare in modo automatico, sebbene la stessa Rocchini abbia deciso di ripubblicare incurante delle segnalazioni e offese. Le critiche sono giunte pungenti: per qualcuno si tratta di una mossa di marketing, mentre per altri è un esempio volgare al punto che piovono tantissimi insulti.

A di là delle offese, sono in molti a riempirla d’affetto e ad appoggiarla con tantissime novità che la stessa Rocchini promette per l’anno appena iniziato, riguardo il suo brand e molto altro. Roèl, nome del suo brand, sta per Eleonora Rocchini, mentre la O simboleggia un Uruboro, ossia un serpente che si morde la coda, segno di potere ed eterno ritorno delle cose.