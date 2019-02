Eleonora Giorgi si sottopone ad un intervento di lifting e dichiara: "La Asl dovrebbe passarlo a chi è depresso!"

Eleonora Giorgi ha ritrovato il sorriso dopo essersi sottoposta ad un’operazione di lifting e dopo che uscita dalla casa del Grande Fratello Vip aveva dichiarato “Non voglio il viso rugoso“. In questi giorni l’attrice 66enne ha posato molto orgogliosa sulla pagine del settimanale Chi di Alfonso Signorini rivelando a tutti il suo nuovo aspetto.

La Giorgi ha ammesso di sentirsi ringiovanita grazie all’intervento del chirurgo plastico e alle pagine del settimanale ha raccontato a tutti la sua esperienza. “In un attimo mi sono sentita più bella” ha infatti rivelato l’attrice di “Borotalco“. Il suo obiettivo era quello di allinearsi con le sue colleghe e proprio durante la sua permanenza nella casa più spiata d’Italia aveva per l’appunto rivelato come il lifting fosse nel mondo dello spettacolo ormai una prassi.

“Un reset” ha infatti definito Eleonora il suo intervento chirurgico per eliminare le troppo rughe “Non mi riconoscevo più. Sono una donna vitale e l’immagine non corrispondeva più a quello che sentivo dentro. Avevo il disperato bisogno di somigliarmi il più possibile”. All’inizio però non è stato facile per l’attrice che ha altresì raccontato di aver avuto un piccolo shock subito dopo l’intervento.

“Dopo l’operazione mi è preso un colpo! Ero così gonfia che quasi speravo di tornare come ero…” ha ammesso la Giorgi senza tanti giri di parole. Fortunatamente è bastato veramente pochissimo per ritrovare la fiducia ma soprattutto la serenità perduta e a tal proposito, l’attrice ha rivelato che sono bastati pochissimi giorni per capire di aver preso la scelta giusta.

“Le Asl dovrebbero passare il lifting a chi è depresso. Ho deciso di non sprecare nemmeno un minuto della mia vita. Ogni giorno mi aspetto che la vita mi sorprenda” ha concluso l’attrice affermando altresì che l’intervento le ha fatto molto bene ma soprattutto ha ritrovato una grande voglia di vivere.