Eleonora Giorgi, i pensieri su Paolo e Clizia: "Ho sofferto per Paolo"

L’attrice Eleonora Giorgi, madre di Paolo Ciavarro, ha di recente rilasciato una lunga intervista a Libero Quotidiano, in cui racconta del suo rapporto con il figlio, della loro intesa e, soprattutto, del rapporto amoroso creatosi all’interno della casa del “Grande Fratello Vip“, con la modella, influencer ed ex moglie di Francesco Sarcina, Clizia Incorvaia.

La Giorgi non nega che ha comunque avuto dei momenti di inquietudine per il figlio all’interno della casa, prima a causa del fatto che di base Paolo è un ragazzo molto timido e introverso ed ha temuto a più riprese che avere delle telecamere puntate addosso 24 ore su 24 potesse in qualche modo creare stress al figlio.

Infatti la Giorgi a tal proposito afferma: “Lui è sempre stato un ragazzo molto riservato e temevo che potesse angustiarsi eccessivamente”; è giunta poi all’argomento Covid-19, dove anche lì si sono create ulteriori preoccupazioni per Paolo: “Paolo è un ragazzo che ha molto pudore nei sentimenti e quando l’ho visto colpito per la pandemia globale ho sofferto tanto.“

A questo punto si introduce l’argomento più caldo dell’intervista, ovvero la storia in corso tra il figlio Paolo e Clizia Incorvaia. Dopo che i due si sono innamorati all’interno della casa, e dopo che la ragazza venne eliminata dal gioco, la Giorgi ebbe modo di parlare con Clizia, ed infatti aggiunge: “Ho sentito Clizia appena uscita dalla Casa e la trovo una ragazza deliziosa che proviene da una bellissima famiglia piena di bei sentimenti. Non voglio però essere una mamma invadente perché è giusto che mio figlio viva in totale libertà questo amore.“

In ultimo la donna ha speso anche parole di lode per il conduttore di questa nuova edizione del GF, ovvero Alfonso Signorini, dove afferma che ha apprezzato particolarmente il fatto che abbia saputo ben rispettare i sentimenti di tutti all’interno della casa, senza forzare troppo la mano sul singolo concorrente, rispettando anche quelli di Paolo.