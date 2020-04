Eleonora Daniele: "Sarò in tv fino al 29 maggio, dopo il parto la seconda laurea"

Eleonora Daniele non finisce mai di stupire e ha fatto delle rivelazioni importanti riguardo ai prossimi progetti della sua vita privata e professionale. Nonostante la gravidanza, la presentatrice non si pone dei limiti e vuole portare avanti i propri sogni, come dimostra quello della seconda laurea.

La giornalista ha sottolineato in una recente intervista a “Tv Sorrisi E Canzoni” che rimarrà al timone della trasmissione fino alla fine della stagione televisiva, coincidente con il prossimo 29 maggio. Inoltre ha fatto un’altra rivelazione, dicendo che dopo il parto si dedicherà anche agli esami, per conseguire la seconda laurea in psicologia.

Le parole della conduttrice e il pensiero sull’attuale momento

Queste sono le dichiarazioni al riguardo di Eleonora Daniele, la quale ha espresso queste parole: “Finisco il programma e poi vado a partorire”. Poi ha anche posto l’accento anche sui suoi studi, affermando: “Dopo mi aspettano degli esami che sto preparando per prendere una seconda laurea in Psicologia”.

La prima laurea conseguita dalla conduttrice è quella di Scienze Delle Comunicazioni. Allo stesso la presentatrice ha precisato che non ci sono pericoli nel proseguire il proprio lavoro, nonostante la gravidanza che ha annunciato in diretta al pubblico. In merito a ciò ha fatto notare la propria intenzione di condividere con i telespettatori questa lieta notizia: “Condividere questo mio momento con il pubblico è bello”.

Nel corso dell’intervista a Tv Sorrisi E Canzoni, Eleonora Daniele ha parlato anche dell’attuale momento di pandemia: “Certo, non mi sarei mai aspettata di dover affrontare insieme a tutto il Paese questa emergenza”. Infine si è concentrata sull’importanza di rispettare le regole e della sicurezza sul posto di lavoro. Queste le parole: “Esco con mascherina e guanti, quando arrivo agli studi vado dritta nel mio camerino dove non entra nessuno, nei corridoi ci sono ovunque dispenser per disinfettare le mani”.